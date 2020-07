O pořádné pozdvižení se kolem v úterý kolem deváté hodiny večer postarali členové dvou místních rodin, mezi nimiž vypukla velká pouliční rvačka, která zablokovala celou ulici.

„Bylo to jako v kung-fu filmech, najednou měl každý něco v ruce, různé tyče, zdálo se mi, že jsem viděl i nějakou trubku. Další žena vytáhla paralyzér a mávala s ním kolem sebe,“ popsal pro Deník jeden ze svědků. „Pán spadnul dostal paralyzérem, spadl na zem oni do něj začali mlátit,“ řekl CNN Prima News jiný svěděk. „Byl to tady fakt masakr,“ dodal. Podle něj dokonce jedna z rodin najížděla do lidí autem.

„Policisté na místě zjistili, že konfliktu se účastní členové dvou rodin, kteří tímto způsobem řeší svůj dlouhodobý spor. Někteří z účastníků uvedeného konfliktu mělo u sebe různé zbraně – trámky, násady, teleskopický obušek i paralyzér,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Sochorová, podle které oznamovatel na lince 158 nahlásil, že se incidentu účastní desítky lidí a proto k případu vyjel tak velký počet hlídek.

Pouliční šarvátku mezi rodinami se však podařilo včas rozehnat a nikdo naštěstí neutrpěl vážná zranění. Dvě zadržené osoby jsou vyšetřovány pro podezření z trestných činů výtržnictví, rvačka, nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci. Během bitky bylo totiž poškozeno zaparkované auto.