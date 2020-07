„Já jsem se koupal a najednou slyším, že někdo volá o pomoc, tak jsem vyšel ven a vidím, že dítě se dusí,“ popsal situaci pro TV JOJ příbuzný nebohé holčičky. Podle něj nastaly komplikace poté, co holčička snědla švestku. „Mamka říká, co je, co ti je? Nato jsem spatřili na silnici švestku a ona zvedla ruku a v ní měla švestky,“ řekl.

Dusící holčičce se snažili pomoct příbuzní, všechny pokusy však byly marné. Jakkoliv se snažili dostat Simonce švestku z krku nedařilo se jim to, mezitím už k místu vyrazili záchranáři a dokonce vrtulník. Dívence už však pomoci nedokázali. Otec Simonky však tvrdil televizi, že pomoc přijela až za tři čtvrtě hodiny. „Oni nechají člověka umřít? Za 45 minut? Vždyť oni tu měli být za 15 minut. A ta operátorka jen mluví a mluví, ale nic z toho,“ postěžoval si.

Toto tvrzení však popřel mluvčí záchranné služby. „Operátor dával pokyny rodičům, jak poskytnout první pomoc a okamžitě vyslal posádku zdravotní služby ve 14:48 na uvedenou adresu. Tato posádka tam dorazila v 15:05, což znamená čas dojezdu 17 minut,“ uvedl mluvčí operačního střediska Jozef Minár.

Rodina se však prý chce obrátit na policii, protože ze smrti viní záchranáře, kteří už dívence po příjezdu nedokázali pomoci. Byla nařízena soudní pitva, ale lékař na místě vyloučil cizí zavinění.