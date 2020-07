Lukáš Kalina (25), bezdomovec, který byl za krádež pěti housek odsouzen na rok a půl do vězení, promluvil. Týdeníku Respekt mladík popsal osudný den i důvod, proč ke zločinu došlo. Nejedl prý třicet šest hodin a měl hlad.

Kalina se podle Respektu v osmnácti odstěhoval od rodičů a vydělával si brigádami a sezonními pracemi, později mu byla diagnostikována schizofrenie, a tak získal nárok na invalidní důchod. Z toho mu však kvůli dluhům z dřívějška zbývala sotva polovina. Dva měsíce před krádeží navíc přišel i o střechu nad hlavou a skončil na ulici.

Radka (†56), Martina (†33) a Radečka (†9) zabilo čerpadlo: Dojemné rozloučení rodiny

Žil u brněnského nádraží, kde také někdy žebral. „Přes den jsem posedával před nádražní halou, chodí tam kolem davy a byla šance, že se nade mnou někdo slituje. Někdy mi kolemjdoucí hodili nějaký ten peníz, ale ne vždycky jsem měl úspěch,“ popsal týdeníku Respekt. Pokud se nedařilo, chodil si pro jídlo k místní charitě, to ale také nešlo každý den.

V osudný den šly všechny okolnosti proti němu, do výplaty invalidního důchodu zbýval ještě skoro týden, vyžebrat peníze se mu nedařilo a v balíčku z charity už žádné jídlo nezbylo. „Nejedl jsem šestatřicet hodin, motala se mi z toho hlava,“ vysvětlil Kalina. „Nějak se mi to popletlo v hlavě, myslel jsem si, že mám u sebe přece jen ještě nějaké peníze. Nešel jsem tam s tím, že budu krást, jenže pak jsem zjistil, že mám už jenom několik korun, a to mi na ně nestačí,“ dodal.

Lhotu u Příbramě ovládl smutek po trojnásobné tragédii: Zdrcená Vlasta K. odjela, obec chystá sbírku

Zbytek příběhu je už známý. Pět kusů pečiva, na jejichž zaplacení neměl, se mladík pokusil pronést nepozorovaně ven. To se mu však nepovedlo a zastavila ho ochranka. Jen dva týdny před krádeží si přitom u Městského soudu v Brně vyslechl trest za další nepravost. „Z plochy obchodu vzal dvě přepravky na láhve, vložil je do stroje a získal doklad na 200 korun,“ uvedla předsedkyně senátu Markéta Jirsová.

Tím, že byla krádež opakovaná, bezdomovec skončil ve vězení na rok a půl. Původně měl dokonce dostat dva roky, trest byl ale nakonec snížen. Náklady na jeho pobyt ve vězení podle Respektu dosáhnou zhruba půl milionu korun.