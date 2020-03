Ani nařízená karanténa v uzavřené obci ani nouzový stav neodradil od jeho činů neznámého zlodějíčka v karanténní zóně u Litovle. Pokud se ho podaří lapit, hrozí mu až osm let ve vězení. To vše jen kvůli balíku kávy a vrtačce.

V nouzovém stavu, který vyhlásila vláda, zločinci musí počítat s tvrdou odplatou. Nezdá se, že by je to ale odradilo. O několika případech krádeží jsme již psali, stále se ale dějí další, a klidně i v karanténních zónách. V noci z 18. na 19. března úřadoval zloděj v hájence v katastru obce Červenka na Olomoucku. Vyšší tresty v nouzovém stavu zloděje neodradily: Za krádež oplatek a čokolády jim hrozí až osm let

Neznámého pobertu neodradila ani skutečnost, že se obec nachází v uzavřené oblasti na Litovelsku, kterou střeží armáda a policie za pomocí vrtulníku i dronů. „Aby se mohl dostat dovnitř, rozbil nejprve okno do dřevníku,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vanková. Podle ní se zloději hodilo tříkilové balení kávy a také aku vrtačka s nabíječkou.

Video Policie a armáda střeží hranice zakázané karanténní zóny. Uprchlíky chytá z vrtulníku. - Policie ČR