Krást za vyhlášeného nouzového stavu se nevyplácí. Přesvědčilo se o tom několik zlodějů napříč republikou. Za dvacet ukradených čokolád hrozí recidivistovi až osm let vězení. Podobný trest hrozí neřidiči z Kroměříže. Se svou rodinou se vydal na nákup, rozhodli se ale, že nebudou platit. Když se je snažil zastavit člen ochranky, nabral ho na kapotu svého vozu.

V souvislosti s nemocí Covid-19 vyhlásila 12. března vláda na celém území České republiky nouzový stav. Vztahuje se k tomu řada omezení. Mimo jiné i zvýšení trestní sazby u některých trestných činů. Jde například o krádeže. „Nikde ani duše.“ Nařízení vlády vylidnilo historické centrum Prahy i nádraží

Vykradená chata

Na vlastní kůži dočasnou změnu zažilo několik zlodějů napříč republikou. Jeden z případů se stal v Českých Budějovicích. V neděli tam policisté zadrželi muže (25), který vykradl chaty v obci Trhové Sviny.

„Chatu prohledal a odcizil různé nářadí v hodnotě kolem 15 000 korun. Odcizil také klíče od chaty. Následně se v neděli do chaty vrátil a rozhodl se v ní přespat. Policisty byl však zadržen,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner. Policisté pak zjistili, že se měl muž vloupat ještě do další chaty ve stejné oblasti.

Strach ženy z uzavřené oblasti: Manžel se setkal s nakaženým, děsím se, jak dopadnou testy

Dokonce v ní i dva dny bydlel. „U další chaty pak našel uschovaný klíč a v objektu se choval jako doma, zapnul si přímotop a uvařil kávu,“ dodal Matzner.

„Policisté muže obvinili ze zločinu krádeže vloupáním se závažnou přitěžující okolností, neboť se skutků dopustil v době vyhlášení nouzového stavu České republiky, tato skutečnost umožňuje použít vyšší trestní sazbu,“ uvedl Matzner s tím, že je muž vyšetřován na svobodě. Hrozí mu až osmiletý trest. Lékaři se starali o pacienty s koronavirem: Zloději je zatím okrádali!

Ukradl dvacet čokolád

Ve stejném kraji jen o pár dní později kradl další muž. „V prodejně potravin v Českých Budějovicích měl podle zjištění kriminalistů ukrást tři láhve alkoholu za 1 500 korun. Ukryl je do příruční tašky a prošel pokladnou bez zaplacení tohoto zboží,“ uvedl Matzner. Zlodějíčka vyhmátla ochranka a předala policistům. Ti zjistili, že se jedná o recidivistu. I tomuto muži hrozí trest odnětí svobody ve výši dvou až osmi let.

Další muž dostal zřejmě velkou chuť na čokoládu. V jednom z obchodů na Rychnovsku totiž ukradl dvacet čokolád za 1 300 korun. Cukrovinky ukryl do batohu a utekl. Tím to ale nekončilo. „Bez vědomí majitelky usedl za volant jejího vozidla, které neoprávněně užil k soukromé jízdě. Vozidlo navíc řídil i přes pravomocně vyslovený zákaz řízení,“ uvedl mluvčí policie Lukáš Vincenc. Navíc byl muž pod vlivem omamných látek.

Dočkal se tak obvinění z krádeže, užívání cizí věci a mařený úředního rozhodnutí. „V případě uznání viny a odsouzení mu nyní hrozí až osmiletý pobyt ve vězení. Vyšší trestní sazba je podmíněná vyhlášením nouzového stavu země,“ dodal Vincenc. Koronavirus ONLINE: 694 případů v ČR, nový čas pro nákupy důchodců a konec naděje pro otce u porodů

Osm let hrozí i recidivistce, která se v obchodě ve Frýdku-Místku pokusila ukrást dvě oplatky a jednu konzervu.

Na tuhle jízdu nezapomene

Rodina z Kroměřížska se vydala do Holešova na nákupy. Do košíku si naskládali zboží za víc jak šest tisíc korun. Rozhodli se ale, že trochu ušetří. „Věci (rodina - pozn. red) schovala do tašky jedné z žen a pod své oblečení. Bez zaplacení následně všichni prošli přes pokladny a vydali se k zaparkovanému autu,“ sdělila policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

U auta je ale zastavila ochranka. Po slovní rozepři rodina nastoupila do auta a chtěla odjet. „Čtyřiatřicetiletý řidič nejdřív začal couvat směrem k mužům z ostrahy, kteří tak byli nuceni před vozem uskočit, a poté se rozjel dopředu. Jeden z členů ostrahy chtěl odjíždějící vozidlo zastavit,“ uvedla Kyšnerová. Člen ochranky tak naskočil na kapotu a chytil se za střešní nosiče.