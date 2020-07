Tragická nehoda se stala u Hazlova na Chebsku, řidič zemřel po nárazu osobního automobilu do stromu. Vůz navíc po nehodě začal hořet. Řidič z auta vyletěl.

U Hazlova na Chebsku zemřel v pondělí odpoledne řidič, když s osobním autem narazil do stromu. Řekl to krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Silnice I/64 z Chebu do Aše se kvůli zásahu záchranných složek dočasně uzavřela. Autobus plný dětí havaroval a převrátil se! Na místo přispěchal i ministr školství

„Před obcí Hazlov ve směru od Františkových Lázní narazilo osobní auto z neznámých důvodů do stromu a došlo k zahoření vozidla. Řidič byl bez známek života,“ uvedl policejní mluvčí. „Silný náraz vozidlo zcela zdemoloval. Přivolaní hasiči nalezli kousek od havarovaného auta tělo řidiče bez známek života,“ popsal mluvčí hasičů Martin Kasal.