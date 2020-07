Tragická nehoda se stala u Hazlova na Chebsku, řidič zemřel v osobním autě, které narazilo do stromu. Osobák navíc po nehodě začal hořet.

U Hazlova na Chebsku zemřel v pondělí odpoledne řidič, když s osobním autem narazil do stromu. Řekl to krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Silnice I/64 z Chebu do Aše se kvůli zásahu záchranných složek dočasně uzavřela, místo nehody museli řidiči podle serveru DopravníInfo.cz objíždět přes Vojtanov. Autobus plný dětí havaroval a převrátil se! Na místo přispěchal i ministr školství

„Před obcí Hazlov ve směru od Františkových Lázní narazilo osobní auto z neznámých důvodů do stromu a došlo k zahoření vozidla. Řidič byl bez známek života,“ uvedl policejní mluvčí.