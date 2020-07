Dřevorubce stáhl strom, skončil zády na ostrých kamenech: Život mu zachránila mobilní aplikace

Záchranka, aplikace do telefonů, která dokáže přesně zjistit vaši polohu, kterou odešle na operační středisko záchranné služby příslušného kraje. Operátorky a operátoři tak ihned vědí, kam poslat posádku nebo i vrtulník. Otřesný nález policie: V bytě našli povražděnou celou rodinu!

Appka do telefonů se osvědčila, používá je tisíce uživatelů a mnohým z nich už zachránila život. Svědčí o tom případ, o kterém autoři informují na svém Facebooku. „Ráno, při práci v lese nám kolegu stáhnul strom s sebou. Upadl zády do ostrého kamení, takže se nevědělo, co mu může být,“ popsal neznámý člověk autorům ve zprávě.

Ihned volal na linku 155, ale i přes obrovskou snahu i ze strany operátorky dali dohromady jen nejbližší obec, a to bylo nedostatečné. „Jelikož bylo ale podezření na poraněnou páteř, transport terénním autem do vesnice nepřipadal v úvahu. V ten moment se mě slečna zeptala jestli nemám v telefonu Vaší appku a bylo vše snazší," popsal dramatické chvíle.

Ihned proto zavěsil a nastartoval Záchranku, do deseti vteřin byl opět v kontaktu s operátory a ti věděli, kde se nachází. „Vrtulník přiletěl během několika málo minut přesně na místo uprostřed lesů a pak už jen záchranářská rutinní práce,“ dodal. Je tedy vidět, že souhra aplikace se záchrankou je na výbornou. „Za mě velký palec nahoru, má to smysl,“ zakončil.