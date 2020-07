Všechny složky Integrovaného záchranného systému zasahovaly u dopravní nehody tří aut u obce Čistá nedaleko Mladé Boleslavi. „Z důvodu dopravní nehody tří osobních vozidel je obousměrně uzavřena silnice I/38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou," uvedla policie na twitteru.

„Operační středisko na místo vyslalo čtyři pozemní posádky a dva vrtulníky, jeden z Prahy a druhý z Liberce, celkem bylo zraněno šest osob. Bohužel došlo k vážnému zranění dvou kojenců, u nich byla nutná intenzivní lékařská péče, a po zajištění je transportovali do motolské nemocnice," uvedla pro Blesk mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. Otrava jedovatou cuketou hrozí i v Česku! Odborník varuje před zeleninou ze zahrádky

Další dva dospělí skončili v nemocnici s těžkým zraněním „Po zajištění byli letecky transportováni do liberecké nemocnice. Vrtulník z Liberce se na místo pro druhou osobu musel vracet. Záchranáři dále poskytli přednemocniční péči pacientovi se středně těžkým zraněním a jedné s lehkým. Poté je transportovali do nemocnice na Vinohradech a do Mladé Boleslavi,“ dodala Effenbergerová.

„Na místě je šest zraněných osob, z toho dvě děti. Dva dospělé hasiči museli vyprostit. Na místě zasahovaly dva záchranářské vrtulníky," řekla Blesku mluvčí hasičů Vladimíra Kereková. Kamera městské policie zachytila srážku vlaků: „Ty vole, do haj*lu, je tam!“

Další vážná nehoda

Na Mladoboleslavsku se v sobotu stali celkem dvě vážné nehody. K té druhé došlo u obce Obrubce. „Řidič ztratil kontrolu nad svým vozem a narazil do stromu. Poté se vozidlo otočilo na střechu. Operační středisko na místo vyslalo posádku rychlé zdravotnické pomoci a vrtulník pražské letecké záchranné služby. Posádka poskytla nezbytnou péči osobě, která utrpěla vážná mnohočetná poranění. Poté byl pacient letecky přepraven do jedné z pražských nemocnic," uvedla Effenebergerová.

Druhá osoba vyvázla jen s lehkým zraněním, poděkování patří i svědkovi. „Děkujeme svědkovi, který byl na místě jako první. Jelikož to byl lékař, byla jeho pomoc pro záchranáře velmi užitečná," dodala mluvčí.