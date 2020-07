Na nebezpečnou bakteriální chorobu zemřel teprve patnáctiletý chlapec v Mongolsku. Nakazil se pravděpodobně po požití sviště! Vláda umístila do karantény další lidi.

Patnáctiletý chlapec zemřel v Mongolsku na dýmějový mor. Jak s odvoláním na místní zdravotní úřady uvedla agentura AFP, hoch, který žil v Gobialtajském ajmaku na jihozápadě země, se touto vzácnou bakteriální chorobou nakazil poté, co ulovil a snědl sviště.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že do karantény bylo umístěno 15 lidí, kteří se zesnulým přišli do kontaktu. Všichni nyní dostávají antibiotika. Pět okresů ajmaku bylo dáno do šestidenní karantény.

Začátkem července se objevily další dva případy nákazy dýmějovým morem v Chovdském ajmaku; testováno bylo více než 140 lidí, ale žádný další případ se neobjevil.

Jeden případ nákazy se objevil také v severočínské provincii Vnitřní Mongolsko. Místní úřady vzápětí vyhlásily do konce roku zákaz lovu a konzumaci zvířat, která by mohla mor přenášet.