Příbramský soud by se měl do podzimu vypořádat s rozsáhlým případem pašování drog do věznice Bytíz. Kauza má čtyři větve a desítky obžalovaných. Jedna část případu byla již pravomocně ukončena, další nepravomocně a rozsudky ve zbylých dvou větvích by měly padnout do konce září, řekl ČTK soudce Miloslav Boudník.