Přímo před očima svého syna (5) zastřelil kosovský Albánec Albert A. (45) svou partnerku a hochovu maminku (†37). Za vraždu ho teď krajský soud v Plzni poslal na 16 let do vězení. Musí také zaplatit šest milionů rodině a zdravotní pojišťovně.

Hrůzné drama se odehrálo loni v říjnu před jednou z rokycanských továren před vjezdem v Kotelské ulici v Rokycanech. Albert A. sem měl podle policie přijet v osobním voze značky Škoda Superb. Pak přišel k zaparkovanému autu Opel Meriva, ve kterém seděla jeho přítelkyně Květoslava D.

„Otevřel dveře u spolujezdce a po krátké hádce s Květoslavou D. vytáhl z vnitřní kapsy bundy nelegálně drženou zbraň a jedním výstřelem ženu zasáhl do hlavy,“ řekl státní zástupce Jakub Kibias.

Obžalovaný se hájil tím, že ženu nechtěl úmyslně usmrtit, že šlo o náhodný výstřel. To se ale u soudu vyvrátilo. „Obžalovaný věděl, kde ženu najde, a přijel za ní. Přistoupil k autu, kde seděla, a hned vytáhl zbraň s úmyslem ji usmrtit a hned vystřelil,“ zdůvodnil trest ve výši 16 let soudce Jan Hostaš. Rozsudek není pravomocný.

Albert A. musí také pozůstalým zaplatit takřka 5 a třičtvrtě milionu jako nemajetkovou újmu a dalšího půl milionu Vojenské zdravotní pojišťovně.

Zastřelit ji prý nechtěl

Střela ženu vážně zranila, po 11 dnech zemřela v nemocnici. Albert A. u soudu tvrdil, že partnerku zastřelit nechtěl. „Vyšla rána, viděl jsem kouř. Vrátil jsem se zpět do svého auta a už si nic nepamatuji,“ popisoval. Údajně na něj měl promluvit syn a on sevřel ruku, ve které držel pistoli, v pěst.

„Často jsme se hádali. Byla mi nevěrná. Ale nikdy jsem ji nemlátil,“ vypovídal Albert A. Zbraň, kterou měl ženu zastřelit, si prý pořídil na obranu. Měl prý konflikty s milencem své družky, který ho i fyzicky napadl. Při domovní prohlídce objevili policisté další dvě nelegálně držené zbraně. „Moje nejsou, vůbec jsem o nich nevěděl,“ tvrdil obžalovaný.

Držel pistoli a byl od krve

Útočníka Alberta A. dopadli policisté v Plzni. Ještě před tím, než ho chytili, odjel k otci své přítelkyně Andreji D. „Křičel, že je moje dcera střelená do hlavy a abych tam s ním jel. Nejdříve jsem si myslel, že jí někdo střelil, ale pak mi došlo, že to udělal on,“ popsal Blesk.cz Andrej D. a dodal:

„Vedle ní v autě seděl můj vnouček. Ještě štěstí, že ho nezasáhl. Výstřel šel do auta ve směru k němu,“ řekl Blesku dědeček Andrej D.

„Najednou jsem si uvědomil, že Albert A. stojí přede mnou s pistolí v ruce a byl také od krve. Skočil jsem do auta a jel na to místo, které mi udal. On jel jiným autem za mnou a já si myslel, že k té fabrice jede se mnou. Na křižovatce ale uhnul na druhou stranu, směrem na Plzeň,“ líčil Andrej D. Albert A. odjel do Plzně ke svým příbuzným, nedaleko jejich bytu ho pak zadržela policie.

Střelbu podle něj viděl jeho vnuk. „Dcera měla s Albertem A, syna. Když byl ve vězení, celou dobu na něj čekala. Když ho pustili na podmínku, žili spolu. On ji ale psychicky a fyzicky týral,“ řekl Andrej D.

Už seděl ve vězení

Kosovského Albánec Alberta A. v minulosti poslal Krajský soud v Plzni do vězení na deset let za obchodování s drogami. Pervitinem a heroinem zásoboval německé narkomany. Soud mu tehdy prokázal sedm transportů drog. Před dvěma lety mu z trestu za dobré chování odmázli třetinu. Přitom do vězení nastoupil až poté, co ho ozbrojeného zadrželi policisté po divokém pronásledování na dálnici D5.