Hejnice vypouští koupaliště: Obarvil ho dětský sliz!

Milovníci slunění a koupání v Hejnicích mají po radosti. Přírodní koupaliště někdo znečistil natolik, že se nyní musí vypustit a znovu naplnit. Jak město uvedlo, s podobným problémem se přitom tamní obyvatelé potýkali už loni.

„Zas nějaká dobrá duše dala dítěti (...) dětský sliz, který ho vzalo do vody a de facto zamořilo celé koupaliště,“ popsal na Facebooku starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Celé úseky vody získaly vinou téhle hračky jasně zelenou barvu a jediným řešení, je vodu vypustit a pak koupaliště znovu naplnit.

„Je to podél všech břehů, jak to roztáhl pohyb vody při koupání. Navíc to nejde dostat nijak z vody, je to prostě chemie. Podobné jako sliz od žab, taky to honíte sem a tam. A opravdu netušíme kolik toho svinstva tam (děti, pozn. red.) dotáhly,“ stojí na stránkách.