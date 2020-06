Vtípek, vyznání nacismu, nebo jenom pitomá klukovina? Tak jako tak dostali dva zaměstnanci společnosti Little Caesars z Ohia vyhazov za to, že připravili pizzu s ozdobou se znakem nacistického hákového kříže.

„Jsme hluboce zarmouceni kroky našich zaměstnanců,“ uvedl populární fast food řetězec. Oba hříšníci byli mladší osmnácti let. Vše přitom podle Daily Mailu začalo úplně nevinně, když Jason Laska objednal pizzu s pepperoni v sobotu.

Nemilé překvapení

Když se vrátil domů, jeho žena Misty otevřela krabici a se zděšením zjistila, že hledí na nacistický hákový kříž na pokrmu, na kterém si původně chtěla smlsnout. Samozřejmě ji ihned přešla chuť. Šok následovalo znechucení a pohoršení. Hitlerova hlava i hákový kříž: Stanislav na internetu prodával nacistické vánoční ozdoby

„Můj manžel se stavil v Little Caesars na malý zákusek, ale domů přinesl tohle! Jsem opravdu zklamaná. Je to smutné a pobuřující. Nejde o legraci. Nejde o vtípky, které by se měly dělat. Tečka,“ uvedla rázně.

Nulová tolerance