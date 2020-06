Mafiána Carlose Lehdera pustili po 33 letech na svobodu, přestože původně dostal doživotí. Ihned po propuštění zamířil do Německa. Jaký byl život obávaného mafiána, bez kterého by slavné drogové impérium narkobarona Pabla Escobara možná ani nevzniklo?

Lehder se narodil v roce 1949 v Kolumbii, v zemi, ze které pocházela jeho matka, jeho otec byl však Němec, a tak má Carlos dvojí občanství. Později se jeho rodiče rozešli a on se přestěhoval do USA, kde začal s drobnými zločiny a podvody. Nejvíce kradl auta a pašoval je do Kanady, za což se také posléze dostal do vězení a tam to všechno začalo.

Jeho vzorem byl Hitler

Na cele s ním byl George Jung, který seděl za prodej marihuany. Měl už zkušenosti s jejím pašováním z Mexika. „Když jsme se trochu sblížili, zeptal se mě, jestli vím něco o kokainu,“ prozradil před několika lety Jung v rozhovoru pro Frontline. „Řekl jsem mu, že nevím, ale požádal jsem ho ať mi o něm něco řekne,“ dodal s tím, že mu Lehder prozradil, že v Kolumbii stojí kilo kokainu v přepočtu asi 120 000 korun, kdežto v USA to je okolo milionu. Dvojice spoluvězňů začala spřádat plány, které chtěli uskutečnit po propuštění.

Lehder se údajně ještě ve vězení snažil zjistit všechno o pašování a drogách, prý si dokonce dělal poznámky. „Nebyl blázen, měl však klamné představy. Miloval Johna Lennona i Hitlera,“ popsal mafiána jeho kumpán.

Po propuštění kriminálníci začali s miliardovým byznysem. Povedlo se jim přesvědčit dvě mladé Američanky aby si zaplatily dovolenou v Kolumbii a poté do USA provezly drogy ve svých zavazadlech a tento proces několikrát opakovaly. Později si pořídili vlastní letadlo.

Nakonec Lehder spoluzaložil s Pablem Escobarem nechvalně proslulý Medellínský kartel a stal se jedním z největších pašeráků kokainu. Po atentátu na kolumbijského ministra spravedlnosti, který brojil proti kartelům, se však vše změnilo. Prezident, který předtím odmítal kohokoliv vydat do USA nyní souhlasil s vydáváním zločinců. Lehder se dal na útěk, ale kvůli bahamské vládě přišel o celé své milionové jmění a když se skrýval v džungli onemocněl horečkou.

Escobar ho dostal zpět do Kolumbie, sehnal mu lékaře a najal si ho jako bodyguarda. Když se však bývalý boháč Lehder snažil znovu získat své jmění někdo prozradil jeho polohu a policie ho zatkla. Podle jedné z teorií ho udal sám Escobar, protože se obával jeho radikálních názorů.

V USA byl Lehder odsouzen na doživotí plus více než sto let, obratem však udal mnoho svých kumpánů, a tak mu byl trest radikálně snížen a byl vzat do programu na ochranu svědků. Nakonec si odseděl 33 let a trest mu vypršel letos.

