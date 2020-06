V pátek byl propuštěn z vazby jeden ze čtyř policistů, kteří jsou obviněni ze smrti George Floyda. Šestačtyřicetiletý Afroameričan zemřel pětadvacátého května v americkém městě Minneapolis po brutálním zásahu policisty Dereka Chauvina, který mu měl až osm minut klečet na krku. Brutalitu strážníka zachytila kamera a video se začalo šířit sociálními sítěmi. Smrt Floyda vyvolala celou řadu protestů, které se ze Spojených států přesunuly i do evropských zemí.

„Vy jste ho zabili?!“ Nové video ukazuje, jak svědkové prosili policii o Floydův (†46) život

Spolu s Derekem Chauvinem ze smrti Floyda byli obviněni další tři policisté – Tou Thao, Thomas Lane a J. Alexander Kueng. Právě poslední z nich podle informací britského deníku Metro v pátek zaplatil kauci v hodnotě 750 tisíc dolarů (cca 18 milionů Kč) a vyšel z vazby na svobodu! Hned druhý den byl spatřen v obchodě Cub Foods, kde si poklidně kupoval sušenky. Ovšem šestadvacetiletého policistu poznala jedna žena, kterou jeho přítomnost na svobodě šokovala. Přes celý obchod na Keunga začala křičet, že nemá žádné právo tam být. „Neměl byste mít právo tady nakupovat. Neměl jste být ani propuštěn na kauci,“ křičela na něj, zatímco vše natáčela na kameru. Policista ji poklidně odvětil, že je mu líto, že to tak cítí.

J. Alexander Keung, one of the officers involved in the killing of George floyd. Spotted while doing his shopping. pic.twitter.com/oj2KwXr5RK