Ivan ve škole zabil zástupce ředitelky a zranil dvě děti a další dospělé. Policisté útočníka zastřelili na ulici při útěku, když se s nimi dostal do střetu. Oba policisté při zákroku utrpěli zranění. Spekulace o tom, že útočník měl být na škole šikanován, a proto zabíjel, nebyla potvrzena, motivace útočníka zatím zůstává neznámá.

„Jeho útok mířil u každého poraněného na hrudník a břicho, kde se nacházejí hlavní životní tepny,“ napsala Repková na sociální síti. Incident se stal ve čtvrtek 11. června dopoledne. Útočník rozbil sklo, otevřel vstupní dveře a zaútočil na školníka.

Ředitelka uvedla, že spolu se dvěma svými zástupci utíkali k třídám prvního stupně a na kolegy křičeli, aby se zamkli. Útočník vešel do jedné ze tříd a podle ředitelky bylo slyšet křik. Ze třídy pak vyběhly tři děti včetně jedné žákyně, která měla řezné rány na krku a hrudníku.

Zástupce ředitelky Jaroslav Budz se postavil na odpor útočníkovi, který otevřel dveře školní třídy. Budz po zásahu do srdce zůstal ležet v kaluži krve. Podle dřívějších vyjádření policejního prezidenta útočník zabil zástupce ředitelky školy, když mu měl bránit ve vstupu do budovy.

Poté, co vrah zabil zástupce, namířil si to k ředitelce. Ta v něm v tu chvíli poznala bývalého žáka. „Pocítila jsem ostří nože, ovšem při couvání jsem spadla a to mě zachránilo, nůž se smekl po levé straně hrudníku, nevbodl se hluboko,“‎ uvedla Repková.

Ivan Č. se pak podle slov ředitelky pokusil otevřít dveře do další třídy, které ale byly stejně jako zadní vchod do školy zamčené. Vyběhl proto vchodem, kterým se do budovy dostal. Prchajícího útočníka pronásledoval školník s dalším mužem, kteří již dříve kontaktovali policii.

Ředitelka Repková na sociálních sítích také sdílela informaci o posledním rozloučení s Jaroslavem Budzem. Pohřeb učitele hrdiny, který zemřel při obraně dětí, proběhne 19. června 2020 ve 13.30 hodin v Domě smutku ve Vrútkách.