Hasiči u Jestřebí na Českolipsku v noci na neděli zasahovali u dopravní nehody tří aut, deset lidí utrpělo zranění. Účastníkem nehody byl i vůz s přívěsem na převoz koní, hasiči jich pět převedli do náhradního přívěsu. Muž šel pomoci záchranářům, kteří oživovali dítě: Byl to jeho syn (†14), kterého srazilo auto!

Devět lidí utrpělo lehká zranění. Podle mluvčího záchranné služby Michaela Georgieva bylo šest pacientů převezeno do nemocnice v České Lípě, další dva do Liberce. „Jeden zraněný nám tam 'haproval', protože nejdřív chtěl do nemocnice odjet, ale potom zůstal na místě," vysvětlil Georgiev.

Mluvčí policie Vojtěch Robovský uvedl, že se srazilo osobní auto s dodávkou a SUV. „Audi pravděpodobně předjíždělo terénní automobil s přívěsem na přepravu koní, se kterým se při předjížděcím manévru bočně střetlo. Následně Audi narazilo do protijedoucí dodávky, v níž cestovalo několik osob, od níž se odrazilo a skončilo v levém příkopu," řekl mluvčí.