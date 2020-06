Děsivé video natočila soukromá kamera u jednoho z domů v pondělí v odpoledních hodinách. Dveře auta se při průjezdu zatáčkou zničehonic otevírají a z nich padá dítě, řidič dodávky jedoucí za ním brzdí jen na poslední chvíli. Zřejmě vyděšený chlapec kulhá k obrubníku a otec ihned vybíhá z auta a chlapce sbírá.

Poté, co se záznam začal šířit po internetu, se dostal také k policii v Tarnovských Horách, která ihned zahájila vyšetřování. Jak uvedl mluvčí policie Damian Ciecierski, nikdo je o hrůzné události neinformoval. Ani rodiče, ani svědci nehody!

„V úterý, den po incidentu, jsme dorazili k rodičům. Naštěstí se ukázalo, že chlapec neutrpěl žádné vážné zranění,“ uvedl Ciecierski pro polský server Fakt24. Otec údajně nakupoval na nedalekém trhu, na předním sedadle seděla babička chlapce. Policii rodič tvrdil, že auto je přizpůsobeno pro děti a že Jaś byl připoután, k nehodě podle otce došlo tak, že se syn sám odpoutal.

Video Hrůzostrašné video: Dítě vypadlo z auta za jízdy! - Policja Tarnowskie Góry

Vyšetřovatelé nyní ověří jeho výpověď a zjistí, zda chlapec seděl v dětské autosedačce a zda bylo auto pro takto malé dítě skutečně přizpůsobeno. Pokud se ukáže, že nebylo, může mu hrozit trest odnětí svobody až 5 let! Tentokrát to díkybohu dopadlo dobře, Jaś skončil jenom s modřinami, příště už by však takové štěstí mít nemusel.

