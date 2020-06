Vrtulník v úterý krátce po poledni zasahoval ve Slaném. Autobus, který mířil z Kladna, narazil do tamní zastávky, kterou zdemoloval. Zranil přitom čtyři lidi. „Slyšel jsem obrovskou ránu, tak jsem se běžel podívat, co se stalo. Viděl jsem také lidi, kteří utíkali s dítětem v náručí, které mělo krev na obličeji. Všichni křičeli, ať se volá záchranka. Pak jsem viděl, jak vedou staršího pána s berlemi posadit na lavičku do vedlejší zastávky, ale normálně komunikoval,“ uvedl pro Deník.cz řidič osobáku Aleš, který v době tragédie byl na sousední čerpací stanici.

Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky. „Mohu potvrdit, že jsme ve 12:30 přijali hlášení o nehodě na autobusovém nádraží ve Slaném. Podle prvotních zjištění byly zraněny dvě osoby, pro které přiletěla letecká záchranná služba,“ řekla pro Blesk.cz policejní mluvčí Michaela Nováková. Jeden ze zraněných byl osmiletý chlapec.

Svědek: Držel jsem ho celou dobu

„Najednou slyším za sebou rány, kouknu se a vidím jak hrne autobus městské hromadné dopravy červenej čekárnu i se zábradlím,“ uvedl svědek nehody pro CNN Prima News a dodal, že řidiče zná, tak se ho šel zeptat co se stalo a ten mu řekl, že se mu zasekl plyn. „Jsem vyběh a okamžitě jsme zachraňovali toho kluka a někdo mi ho dal do ruky, tak jsem ho držel celou dobu,“ prozradil jiný svědek. „Tak jsem mu říkal, že je v pořádku, neboj se přijede sanitka,“ popsal tragickou událost. Jenže to se bohužel nestalo.

Vrtulník se vracel prázdný

Ještě po příletu vrtulníku se snažili záchranáři chlapce oživovat. Pokusy o jeho záchranu ale vyšly naprázdno. „Nezletilá osoba utrpěla zranění, která i přes veškerou snahu zdravotníků nepřežila,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.

Podle Aleše na místě byl zřejmě i chlapcův otec, který se měl vrhnout na řidiče. „Přiběhl na místo nějaký pán, patrně rodič zraněného dítěte a strhla se menší šarvátka. To je ale celkem pochopitelné v takové situaci. Pracují nervy a asi si to chtěl vyřídit s řidičem,“ dodal.

Otřesený devětapadesátiletý řidič promluvil o tom, jak k tragédii mělo dojít. Poté, co se autobus přibližoval k zastávce, měly mu selhat brzdy a navíc se měl sám od sebe přidávat plyn! „Zasekl se mi plynový pedál. Přijížděl jsem do zastávky a během vteřiny se sám přidal plyn a jelo to furt. Přijížděl jsem do zatáčky u Penny, a protože tam stáli lidi, musel jsem strhnout volant, abych je nepřejel,“ popsal podle Deníku vteřiny před tragédií s tím, že poté, co strhl volant, najel zezadu do zastávek. „Bohužel za zastávkou stály děti, které tam neměly co dělat, chtěl jsem se vyhnout i jim, ale v té rychlosti jsem to nestačil,“ dodal pro Deník nešťastný šofér.





Dopravce se za tragédii omluvil

„Autobus byl před devíti dny na pravidelné prohlídce. Řidič u nás pracuje přes rok, jsme s ním spokojeni. Teď čekáme na další informace a závěry vyšetřování,“ sdělil CNN mluvčí dopravní společnosti ARRIVA, Jan Holub. „Zároveň se snažíme sehnat kontakty, abychom nabídli veškerou pomoc a součinnost a k nešťastné události se postavili čelem. Hluboce se omlouváme,“ řekl Holub.