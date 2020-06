Díky neuvěřitelné náhodě zachránili život: Matěj s Tomášem desítky minut oživovali cyklistu

Koncem května se záchranář Tomáš Popule z Příbramska rozhodl projet auto, které ho zlobilo. Stavil se proto za svým kamarádem a kolegou, dispečerem, Matějem Mezkem, jestli by s ním nejel. „Protože mi něco bouchalo na zadní nápravě, tak jsme jeli auto projet, abychom zjistili, co by to mohlo bejt,“ řekl Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje Tomáš. Projížďka auta se však stala záchrannou akcí poté, co dvojice u silnice viděla ležet bezvládného cyklistu.

„Při příchodu na místo vlastně nikdo nevěděl, co se stalo. Nejprve jsme mysleli, že došlo ke sražení cyklisty. Proto jsme ho otáčeli při čištění dutiny ústní od zvratků oba. Myšlenky? Sakra, potřebuju kufr a monitor!“ popsal situaci Tomáš.

„Pak někdo řekl, že pán pouze spadl z kola, že ho nic nesrazilo. Provedl jsem záklon hlavy, zkontrolovali jsme dýchání – měl gasping – a Tomáš začal stlačovat. Operátorku měl někdo z dalších svědků na telefonu, tak jsme jim řekli, že jsme na místě my. Řekla, že nám posílá vrtulník, a slyšeli jsme její úlevu v hlase, že tam má někoho, kdo pomáhá. Myšlenky? Podle oblečení asi sportovec, není nejstarší, musíme makat,“ popsal vypjatou situaci Matěj.

„Po příjezdu si to posádky od nás přezvaly. Já jim tam ještě zůstal k ruce a pomáhal, s čím bylo potřeba dál,“ uvedl Tomáš. Záchrana trvala dlouhých minut, dokud nedošlo k obnovení srdečního rytmu. Cyklista měl obrovské štěstí, že dva zkušení záchranáři jeli kolem.