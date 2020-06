Nejmladšímu dealerovi v Británii je teprve 7 let! A podobných dětí jsou v zemi tisíce

Dětí, které se v Británii zapletly do obchodování s drogami, je na tisíce! Věk většiny zadržených dětí se pohybuje nad hranicí trestní odpovědnosti, která je v Británii 10 let, ale policie už musela řešit i případy téměř ještě školkových dětí!

Podle serveru Sun jsou v Británii tisíce nezletilých, které drogové gangy využívají pro svoji špinavou práci. Server přišel s informací, že minulý rok bylo v zemi zadrženo za obchod s drogami zřejmě kolem 3 000 mladých lidí ve věku pod 17 let. Vyplývá to ze studia policejních záznamů. Nejmladšímu ze zadržených dětí bylo dokonce pouhých sedm let!

Mrazivé detaily Tadeáškovy (†4 měs.) smrti: Do řeky ho hodila matka?! Mohl být mrtvý už několik dní...

Ve Velké Británii je hranice trestní odpovědnosti stanovena na věk 10 let, tedy o pět let nižší než u nás. „Sledujeme nepříjemný vzrůstající trend. Kriminalita připravuje mladistvé o jejich dětství. Mladí lidé jsou velmi zranitelní a takhle sklouznou na mnoho let do soukolí kriminality,“ říká Anastasia De Waal z britské organizace pro ochranu dětí a mladistvých.

Petr (†26) miloval rychlou jízdu v BMW: Zabil sebe i rodiče malé holčičky (4)

Mnoho dětí vedených v policejních záznamech za prodej drog bylo ve věku kolem 12 nebo 13 let. Je ale pravděpodobné, že mnoho z nich gangy „naverbovaly“ již před nějakým časem. Zadržené děti měly často co do činění i s nejtvrdšími drogami, jako je heroin nebo crack.

Anastasia De Waalová prosazuje, aby se tresty za využívání dětí v obchodech s drogami zvýšily, a převážily tak nad jakýmikoli výhodami, které by zapojování dětí zločincům mohlo přinášet. „Děti prodávající drogy jsou často zneužívány a vykořisťovány. Potřebují, aby je společnost ochránila,“ dodává De Waalová.