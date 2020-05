„Nestarala se. Stávalo se, že ji lidé potkávali opilou s kočárem, všímalo si toho dost okolí, naháněla ji sociálka i policie,“ řekla webu idnes.cz rodinná známá. Ona sama prý únosu nevěří a myslí si, že spíš byla matka zdrogovaná a kočárek nechala bůhví kde.

Podle ní měla údajně matka spory se svým otcem a odmítala veškerou pomoc, kterou jí nabízel, včetně třípokojového bytu, v němž by se mohla o dítě starat. Místo toho žila raději u známých, na sociálce prý však tvrdila, že má zažádáno o místo v azylovém domě.

„Děsím se, co s ním je, on se ještě sám ani nepřetočí na břicho. Je to hrozně hodný chlapeček, ale to dítě prostě žilo v kočáru. Když nám jej dala, nedala nám k němu nic - pleny, jídlo, oblečení... Nic,“ dodala žena, která rodinu moc dobře zná.

Té navíc nepřipadá pravděpodobné, že by chlapečka unesl otec dítěte, kterého chlapec nemá ani uvedeného v rodném listě. Podle místních je to však muž, který žije dlouhodobě na ulici a o chlapce nejevil nejmenší zájem.

Tadeáš Zelenka zmizel v pátek

Policie měla spolu s hasiči v pátek prohledat celý park, kde k údajnému únosu došlo, avšak děťátko nenašla. Pátrání pokračuje i v sobotu, bohužel zatím bezúspěšně. „Mohu potvrdit, že v hořínském parku žena po probuzení shledala, že kočárek s jejím dítětem někdo odvezl,“ shrnula v pátek výchozí informace pro Blesk tisková mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.

Po Tadeáškovi se pátrá v režimu Dítě v ohrožení. Pokud má někdo informace o tom, kde se miminko nachází, má neprodleně informovat policii. „Informace k ztracenému dítěti, případně kočárku, přijmou policisté na lince tísňového volání 158, případně na kterékoliv policejní služebně,“ uvedla policie.

Chlapec má světlé vlasy a modré oči. Na sobě měl modré tričko s krátkým rukávem a teplé zelené dupačky na ramínka. Byl v šedém kočárku s černou spodní částí a hnědou rukojetí.