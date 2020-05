Úchyl má na svědomí více než 100 žen: Při útěku před policií se zřítil do propasti

Policejní honičkou skončilo na řeckém ostrově Korfu zatýkání usvědčeného násilníka Dimitrise Aspiotise. Sedmačtyřicetiletý muž, kterému se přezdívá bestie z Kavosu, byl odsouzen k 52 letům ve vězení kvůli znásilnění několika britských turistek, nicméně byl propuštěn po sedmi letech. Aspiotis však útočil před několika týdny znovu! Při zatýkání ale kladl odpor a strážcům zákona se snažil uprchnout, ovšem marně. Při honičce spadl do 30 metrů hluboké rokle!

Řecký ostrov Korfu je oblíbený u zahraničních turistů, kteří si tam jezdí odpočinout na krásných plážích a zaplavat si v tyrkysovém moři. Pro sedm britských turistek se však ostrov změnil v peklo na zemi. Staly se obětí brutálního násilníka Dimitrise Aspiotise, kterému se kvůli jeho řádění začalo říkat Bestie z Kavosu.

Jednou z jeho obětí byla i pohledná Britka Kayleigh Morganová, která se nebála vystoupit z anonymity a o svém utrpení na ostrovním ráji promluvit. Na dvaatřicetiletou ženu, která na ostrově v roce 2010 pracovala jako delegátka, měl úchyl zaútočit, když se odpoledne procházela na pláži, tehdy se k ní zničehonic přiblížil Aspiotis a praštil ji do tváře. Posléze ji chytl za vlasy a odtáhl do lesa, kde ji pětkrát znásilnil a po celou dobu ji ohrožoval nožem. „Znásilnil jednu ženu ze skupiny mých dovolenkářů několik dní přede mnou. Popsala mi jeho tetování. Jakmile jsem viděla ta tetování, věděla jsem, co mě čeká,“ uvedla Morganová pro britský deník Daily Mail.

O osmnáct dní později byl násilník dopaden, nicméně ve vězení dlouho nepobyl. V roce 2012 byl odsouzen k 52 letům ve vězení, nicméně kvůli zákonu, který umožňuje propuštění vězně za dobré chování, se dostal na svobodu po sedmi letech.

„Doufala jsem, že shnije ve vězení, ale je zpátky, sedí v koktejlových barech v Kavosu. Člověk jako on se nikdy nezmění. Jsem zděšená, že to, co udělal mně, udělá dalším obětem,“ dodala Morganová po jeho propuštění. Aspiotis byl předtím již zatčen za znásilnění tří žen mezi lety 1997– 2005.

Tento měsíc byla na policii na Korfu nahlášena pohřešovaná žena z Albánie, která se nevrátila domů. Strážci zákona po ní začali pátrat. Její přítelkyně navíc vypověděla, že noc před jejím zmizením potkali Aspiotise. Vyšetřovatelé nakonec zjistili, že žena se stala další obětí sériového násilníka, který ji měl zatáhnout do lesa, kde ji opakovaně znásilňoval.

Policie po něm vyhlásila pátrání a vypátrat se jí ho podařilo minulý pátek. Při zatýkání však kladl odpor a před strážci zákona podle informací The Sun prchal. Při útěku násilník spadl z útesu do 30 metrů hluboké rokle u města Lefkimmi. Záchranářům podle Daily Mail trvalo tři hodiny, než jej zachránili. Se zlomenou nohou, kyčlí, páteří a protrženou ledvinou skončil v nemocnici. Po zotavení mu hrozí okamžitý návrat do věznice. Řecké úřady věří, že znásilnil víc jak 100 žen.