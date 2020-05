Z tragédie se vzpamatovávají v Lidečku na Vsetínsku. V lese v sobotu havaroval traktor s pěti muži (23-31 let). Dva z nich na místě skonali. Okolo neštěstí je řada otazníků.

Jedním z těch, kteří odešli do nebe, je řidič stroje. Neštěstí se odehrálo v nepřístupném terénu v lese nad známými Čertovými skalami. „Zetor se před čtvrtou hodinou ráno zřítil z velkého srázu a zastavil se o strom. Dva muži zranění nepřežili, tři jsou v nemocnici. Dva ve vážném stavu,“ sdělila mluvčí policie Lenka Javorková.

Místní se včera za všechny čtyři svobodné muže přišli pomodlit do kostela. „Vyzval jsem je, abychom se sešli k modlitbě a podpořili nešťastné rodiny,“ řekl farář Petr Martinka. Policie stále prověřuje, odkud muži jeli.

„Je to hrůza. Nevíme nic. Ani kdo tam všechno byl. Jen to, že šofér tam zemřel. Snad si lesem zkracovali cestu. Mluví se i o tom, že se jeli jen projet. Brzy ráno nás probudil vrtulník. Byly to manévry. Hasiči, záchranky,“ přiblížil místní senior František (71).