Nejméně dva lidé přežili tragickou páteční havárii letadla v pákistánském Karáčí. Příbuzní všech cestující do posledních chvílí doufají, že přeživší jsou právě jejich milovaní. Jsou mezi nimi také rodiče slavné pákistánské modelky Zary Abid (28), která na palubu airbusu nastoupila na osudný let. Modelka se zná s českou pašeračkou Terezou!

Pátrání po přeživších i obětech velmi ztěžoval terén, letoun totiž dopadl do obydlené oblasti mezi domy. V sobotu ráno byla bilance nalezených přeživších na čísle dvě. Havárii přežil ředitel punjabské banky Zafar Masood, inženýr Muhammad Zubair, který vypověděl, že pilot se pokusil přistát, dotknul se země a poté opět začal stoupat. Zubair dále popsal, že asi po deseti minutách pilot oznámil druhý pokus o přistání.

To, že na palubě byla také modelka Zara Abid, se objevilo v médiích vzápětí. Seděla u okýnka ve 24. řadě. Jaký je její osud, není zatím jasné. Zatímco se rodiče zoufale snažili zjistit, zda jejich dcera žije, nebo bohužel zahynula, sociální sítě začaly již zaplavovat kondolence, zdrcené vzkazy a vzpomínky na „skvělou a pracovinou hvězdu“.

„Módní průmysl při dnešní nehodě ztratil Zaru Abid,“ napsal designér Khadijah Shah. „Byla to báječná a pracovitá holka, skutečná profesinálka. Fascinovala mě energie, která čišela z jejích fotek. Ať její duše odpočívá v pokoji. Tolik lidí dnes přišlo o své příbuzné, ať je bůh k nám všem milostivý,“ dodal. „Zaro, byla jsi miláček. Tolik nám budeš chybět. Kéž ti bůh v ráji vyhradí pěkné místo,“ napsal herec Aiman Khan.

Není to ale jen sláva, co Zaru provází životem. Před časem musela čelit soudním tahanicím, podala totiž trestní oznámení na nejmenovaného muže z Lahauru z důvodu finančního podvodu. Právě v budově soudu se několikrát potkala s Češkou Terezou H., která byla tamní soudem odsouzena na osm let za pašování téměř 10 kg heroinu. Zara s Terezou podle zdroje Blesk.cz několikrát mluvila, mezi děvčaty panovaly sympatie.

Znásilnění a strach z HIV: Terezu převezli do nového vězení. Musela na testy

"Viděl jsem jen dým a plameny, " řekl Zubair na nemocničním lůžku. "Slyšel jsem ze všech stran křik. Dětí, dospělých. Viděl jsem jen plameny. Žádné lidi jsem neviděl, jen jsem slyšel jejich křik," uvedl. "Rozepnul jsem si bezpečnostní pás a uviděl světlo. Šel jsem k němu a musel skočit asi tři metry, abych se dostal do bezpečí," upřesnil.

Jeden ze Zařiných spolupracovníků Adnan Ansari, kreativní ředitel pákistánského fabion weeku v Londýně, krátce po nehodě uvedl, že je Zara v kritickém stavu v nemocnici. Facebook ovšem mezitím změnil její profil na vzpomínkovou stránku, z čehož byli její blízcí, přátelé i fanoušci v šoku. Během prohledávání místa tragédie se měnila také bilance, kterou média s odkazem na záchranáře přinášela. V pátek odpoledne se mluvilo dokonce o sedmi přeživších. „Nehodu přežil také šéf našeho IT týmu, bohužel však zemřel v nemocnici,“ řekl Blesk.cz pákistánský zpravodaj Arshad Ali.

Cestující přežil pád letadla a promluvil o hororu: Všude dým, plameny a křik

Letoun spadl mezi domy

Místo nehody letu PK 8303 zahalil hustý dým. Zkroucený trup letadla ležel v troskách několikapodlažních domů, zatímco se chaotickým davem k vraku prodíraly sanitky. "Letoun nejprve narazil do věže pro mobilní sítě a pak se zřítil nad domy," uvedl jeden svědek.

Na palubě bylo podle pákistánského úřadu pro civilní letectví 91 cestujících a osm členů posádky. Několik sekund před přistáním podle letového záznamu zveřejněném na respektovaném webu liveatc.net pilot sdělil řízení letového provozu, že přišel o oba motory. Následně byly pro přistání připraveny obě ranveje. Vzápětí už ale pilot pouze křičel "Mayday! Mayday! Mayday!" a komunikace z letadla utichla. Agentuře Reuters se nicméně pravost nahrávky nepodařilo ověřit.

"Poslední, co jsme od pilota slyšeli, bylo, že má nějaký technický problém... Je to velmi tragický incident," uvedl mluvčí PIA. Podle nejmenovaného odborníka, se letounu nejspíš nevysunul podvozek při prvním pokusu přistát, na definitivní závěry o příčině nehody je podle něj ale příliš brzy.