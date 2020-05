Neunesl rozchod s přítelkyní: Srazil ji a jiného muže autem! Jde o dvojnásobný pokus o vraždu

Ojedinělým případem se zabývají kriminalisté z Karlovarského kraje. Žena (23) se v dubnu rozešla se svým přítelem (25). Ten ale rozchod neustále, a začal tak svou již bývalou přítelkyni pronásledovat. Dokonce jí i nebezpečně vyhrožoval a telefonicky kontaktoval. Senior (67), který zastřelil svou milenku (†35), dostal 16 let! Je to sobec

Vše se ale postupně stupňovalo. Muž denně, mnohdy i několik hodin v kuse, seděl ve svém autě v místě bydliště ženy nebo zaměstnání a sledoval ji. „Opakovaně jí měl vyhrožovat, že pokud se k němu nevrátí, tak jí ublíží na zdraví,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Došlo na nejhorší

Svou vyhrůžku, že ženě ublíží, nakonec naplnil. Situace se dramaticky zhoršila, muž měl své ex na ulici vyhrožovat zabitím, stejně tak i muži (30), který ji doprovázel. Pětadvacetiletý muž nakonec sedl do svého auta a dvojici srazil! Vražda Davídka (†9) na Břevnově: Zvrat v případu! Policie ho odložila, matka byla nepříčetná

„Po nárazu oba upadli na zem. Poté měl ještě z vozidla vystoupit a bezvládného sraženého muže fyzicky napadnout. Žena a muž utrpěli vážná zranění, se kterými byli převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice,“ popsala situaci Krejčí. Policisté na místě řidiče octavie zadrželi.

Dvojnásobný pokus o vraždu