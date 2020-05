Tatér zavraždil holčičku (†7) přímo před očima maminky: Dívka mu před smrtí nakreslila obrázek

Matka zesnulé holčičky, Melissa (34), vypověděla, že když ji její kamarád David navštívil u ní doma, měl problémy s psychikou. Údajně měl osobní krizi, a proto ho chtěla vzít do nemocnice hned po tom, co uloží své dvě dcerky do postele.

Moss prý seděl na gauči a Melissa šla dát své dvě dcery Bellu a Lily spát. Když je však ukládala, vešel vrah do pokoje děvčátek a nůžkama začal malou Bellu bodat! Maminka se údajně snažila zasáhnout, ale prý nemohla pro svou dceru vůbec nic udělat, a tak popadla mladší Lily a odtáhla ji do bezpečí. Přivolaní záchranáři už u nebohé holčičky konstatovali pouze smrt.

Malá Bella byla údajně velmi laskavá a udělala všechno pro to, aby rozveselila ostatní, takže když viděla, že je David smutný, nakreslila mu obrázek. „Měla obrovské srdce a užívala si života, opravdu se snažila pomáhat ostatním, udělala by cokoliv, aby se cítili lépe,“ řekla nešťastná Melissa, která dodala, že lidé v ulici si ji navždy budou pamatovat jako dívku s limonádou. Bella totiž pravidelně prodávala limonádu před domem, aby vydělala peníze pro místní dětskou nemocnici.

Nejde o jedinou tragédii, která rodinu postihla. Manžel Melissy, Ben, si před méně než rokem sám vzal život kvůli psychickým problémům. Smutná maminka a její mladší dcerka teď zůstaly samy.