Bývalý přítel tragicky zesnulé mladé ženy, Joe, však řekl, že dříve měla Phoenix sen. Chtěla se stát zdravotnicí, pak se její život dramaticky změnil, když objevila drogy, vyloučili ji z vysoké školy a byla znásilněna!

„Chodili jsme společně na Univerzitu Canterbury Christ Church, byla tam v letech 2009-2011, ale neabsolvovala ji,“ řekl Joe. „Jednou jsme šli ven a ona řekla mně a dalším svým kamarádkám, že ji znásilnil drogový dealer,“ dodal. Podle něj byla Phoenix milá, tichá a také velmi zranitelná, myslí si, že ji velmi poznamenalo nešťastné dětství.

Už před univerzitou údajně pravidelně kouřila marihuanu a později začala brát MDMA a kokain. „Nevím, co se stalo s jejím životem poté, co jsme se rozešli, ale zřejmě to s ní šlo z kopce. Myslím si, že měla posttramatickou stresovou poruchu po tom znásilnění, byla velmi zranitelná,“ vysvětlil Joe. Rodina dívky vydala emotivní prohlášení, v němž říká, že je zničena a nechce mluvit s médii. „Zároveň bychom však chtěli velmi poděkovat všem policistům, kteří se na případu podílejí,“ stojí v prohlášení rodiny.

Phoenix byla před svou smrtí závislá na drogách a neměla domov, podle všeho bydlela v azylovém domě pro ženy v Birminghamu. Zavraždila ji a rozřezala zřejmě Gareeca Gordonová (27), která žila ve vedlejším pokoji. Policie kromě ní zadržela také otce dvou dětí Mahesha Sorathiyau (38), který se možná na vraždě také podílel.

Údajně totiž řídil auto, které policie zastavila a v němž se našly části těla nebohé dívky. Maresh však tvrdil, že netušil, co v kufrech je, údajně mu pachatelka jenom několikrát zaplatila, aby ji do lesa odvezl. Tato výmluva se však nezdá policistům, kteří auto zastavili, protože podle nich byl zápach vycházející z kufru velmi silný a není možné, aby si ho řidič nevšiml.