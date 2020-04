Tragédie matky dětí Agnieszky P. (46) všemi značně otřásla, stejně jako chladnokrevná nenávist jejího staršího dítěte. Agnieszka, pracující jako uklízečka, pochází z polské Lodže a do Německa se jako samoživitelka přistěhovala za prací. Místo ekonomického uklidnění se tu ale dočkala největší tragédie svého života. Když se onoho listopadového dne vrátila z práce, nalezla své nejmladší dítě mrtvé v tratolišti krve. Tou byl také na stěně napsán vzkaz od její dcery Oliwie. „Udělala jsem to, protože ho nenávidím!“

Pátrání po malé vražedkyni trvalo den a noc. Na pomoc byla přivolána i helikoptéra. Policie ji našla 10 km od místa činu. Chlapcova starší sestra se prý cítila přehlížená a odstrčená. Navíc ji ve škole šikanovali. Proto se prý dopustila takového zvěrstva.

Podle informací britského Mirroru Oliwii hrozí trest v maximální výši 10 let. Ovšem to, co následovalo na sklonku dubna v německé síni, všemi hluboce pohnulo. Zdrcená matka promluvila o tom, že přišla vlastně o obě svoje děti a že se s tím nehodlá smířit.

„Odpouštím jí. Je to moje dítě. Nenechám ji jen tak být. Miluji ji víc než cokoli jiného. Stejně jako malého Nicolase. Chtěla bych být u ní a obejmout ji,“ řekla Agnieszka v rozhovoru pro německý list Bild.

Jak napsal polský server FAKT24, 46letá žena připustila, že se Oliwie cítila opomíjená a že ji ve škole šikanovali. Krátce před tragédií matka plánovala s dcerou zajít k psychologovi. Po vraždě se Agnieszka z bytu, kde k tragédii došlo, odstěhovala, a v současnosti žije u své matky, uvedla ještě polská média.

