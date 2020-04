205 km/h na obchvatu, 140 v obci! Řidiči zneužívají slabý provoz a jezdí jako šílenci

Kvůli koronavirové krizi jsou ulice i silnice o dost prázdnější. Toho se chytají jedinci, kteří tak rázem překračují rychlost, policisté ale nespí a bedlivě vše sledují. A několik takových jezdců se jim podařilo pochytat. Zoufalá máma si najala šamanku, aby jí našla syna: Je mrtvý! Po pěti letech chytili možné vrahy

„Někteří neukáznění řidiči na Chrudimsku se možná rozhodli překonat rychlostní rekordy dvou úseků, jinak si výsledky měření rychlosti těžko policisté vysvětlují. Jedním místem je chrudimský obchvat, druhým obec Nový Dvůr,“ vysvětluje policejní mluvčí Eva Maturová.

7. dubna policisté změřili prvního "rekordmana". Ten na silnici, kde je povolena maximální rychlost 90 km/h, jel rychlostí 174 kilometrů v hodině. „V sobotu 11. 4. 2020 tam radar chrudimských dopravních policistů přistihl závodníka jedoucího rychlostí 205 km/h,“ uvedla Maturová. Strážník dal dívce (19) facku a v práci skončil. Nesepsal záznam, porušil vnitřní předpisy, říká ředitel městské policie

Policisté neměří jen na obchvatech a dálnicích, často je řidiči mohou potkat i v obcích, kde je maximální rychlost 50 kilometrů za hodinu. „Ve stejných dnech měřili rychlost jízdy i v obci Nový Dvůr, ani tam se nestačili divit. Minulou službu tam stejná hlídka zaznamenala nejvyšší překročenou rychlost o 45 km v hodině (tedy 95), v sobotu ho přemohl další hříšník, který bude u správního orgánu vysvětlovat, proč jel v obci na padesátce rychlostí 143 km/h,“ popsala mluvčí.

Hříšníci tak musí počítat s tím, že si na nějakou dobu nezařídí. „Nebudeme ale předbíhat, o vině a trestu rozhodne až správní orgán ve správním řízení,“ dodala Maturová.