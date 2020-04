Krádež za časů korony? Osm let ve vězení za krabicák nebo uloupený batoh

Další zloději, kteří mohou skončit ve vězení až na osm let. První muž (46) se za pomocí dlažební kostky vloupal do základní školy a ukradl tam batoh a další pomůcky. K jeho smůle ho při vylézání z okna chytla městská policie. Další muž (32) v Otrokovicích ukradl dvě krabicová vína. Nejde o jeho první krádež, je to osmkrát trestaný recidivista. Všeho se dopustili v době nouzového stavu.