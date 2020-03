Nikdo si neumí představit strach a šok, který zakoušeli dva muži (†28 a †46) a tři ženy (†27, †30 a †37), když se okolo 9:30 dopoledne ve výšce okolo 2800 metrů nad mořem na úbočí hory Dachstein v Rakouských Alpách uvolnila obrovská masa sněhu, a je zasáhla lavina.

Obrovská masa sněhu

„Sněhová deska byla široká asi 150 až 200 metrů a dlouhá 400 metrů,“ uvedl Christoph Preimesberger, vedoucí horské záchrany v Horním Rakousku v rozhovoru s OÖN.

K neštěstí, k němuž podle něj došlo před očima několika svědků, spěchali záchranáři, jenže jejich možnosti byly omezené. Podle rakouských médií neměli Češi ani lavinové vyhledávače.

Přestože na místě byly přítomny záchranářské vrtulníky a desítky zachránců, poslední oběť záchranáři vyprostili v 11 hodin dopoledne a nikoho z výpravy se už nepodařilo zachránit.

Sbalit se a modlit

Stejně mizivé byly prý šance Čechů se neštěstí vyhnout. Kdyby měl člověk lyže, tak se může zkusit natočit po svahu dolů a zkusit to odjet někam do strany, řekl pro TV Prima horský vůdce Viktor Kořínek. „Ale na těch sněžnicích jste vlastně bezbranní. Tam vás to prostě srazí, začne to mlít, a pokud nejste někde u kraje, abyste z toho vyskočili ven, nebo se schovali třeba za nějakou skalku, tak těch šancí moc nemáte na únik,“ pokračoval Kořínek s tím, že má obavy, aby na Dachsteinu nepřišel o někoho ze svých přátel.

Ve chvíli, kdy nešťastnou skupinu Čechů zasáhla bílá smršť, bylo podle něj už na všechno pozdě. V takové situaci už toho podle něj člověk mnoho nezmůže. „Sbalit se do klubíčka a modlit se ke všemu svatému,“ popsal situaci lidí v lavině horský vůdce.