Michal H. byl policistou u Ochranné služby, svým tělem tedy chránil významné osobnosti. To ho ale nakonec zradilo a po dlouhé a těžké nemoci mu vypovědělo službu. Michal zemřel ve věku 36 let a zanechal po sobě svou manželku Kristýnu a teprve pětiletého syna Vikiho.

Unie bezpečnostních složek společně s Policií ČR se rozhodla projevit solidaritu a kolegialitu podporou rodiny. „Když nás opustí mladý kolega v produktivním věku, táta malého klučíka, je to vždy tragédie,“ napsali na facebooku. „Velmi rádi jsme se ujali spolupráce s Policie České republiky a prosíme o solidaritu a pomoc pětiletému Vikimu,“ vyzývají.

Byl statečný do poslední chvíle

Vyjádřit se rozhodla i manželka Kristýna, která ztrátu manžela prožívá velmi emotivně. „Je velmi dojemné a posilující vědět, že existují lidé, kterým osud jiných není lhostejný. Děkuji nejbližším kolegům, že s touto iniciativou přišli,“ píše Kristýna a dodává, že nic takového nečekala.

„Děkuji mému muži, že byl statečný do poslední chvíle. Bez ohledu na peníze, pocit sounáležitosti nám dává sílu jít dál. Děkuji za sebe i za Vikiho, za projevení úcty," dodala.

Vybralo se desítky tisíc

„Nejedná se o veřejnou sbírku, ale o projev solidarity a kolegiality se zesnulým kolegou a projev podpory jeho rodiny,“ píše Unie bezpečnostních složek. „Všem, kteří pomohou, upřímně děkujeme,“ dodávají.