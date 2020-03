Údajně se vloupali se do bývalého hotelu Mana v Líchovech na Příbramsku a ukradli vybavení za 90 tisíc korun. Policie pátrá po dvou mužích, kteří mimo samotné loupeže měli způsobit další škody při vniknutí do budovy.

Jak informovala mluvčí příbramské policie Monika Schindlová, údajní pachatelé vnikli do budovy v době mezi 11. a 17. únorem. Prý vypáčili dveře do sauny a odtud se dostali do hotelu, který není v provozu.

Vnitřní prostory podle mluvčí prohledali a poškodili při tom několik dveří a okenních výplní, čímž způsobili škodu za 73.000 korun. Z budovy poté odnesli 16 dřevěných masivních jednokřídlých dveří a plastovou vanu, vše za 90.000 Kč.

Údajné lupiče zachytila kamera, policie zveřejnila videozáznam fotografie hlavních aktérů. Veškeré informace k případu přijme na bezplatné lince 158 nebo telefonním čísle 974 879 740.