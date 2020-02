Podzemní sklad u Mitholzu, asi 50 kilometrů jižně od švýcarské metropole Bernu, ukrývá kolem 3500 tun munice. V roce 1947 část vojenského zařízení vybuchla. Exploze si tehdy vyžádala devět lidských životů.

Armáda následně vchody do skladu zatarasila a předpokládala, že se tím problém vyřešil. Při průzkumu v roce 2018 se ale zjistilo, že sklad představuje nebezpečí a bude nutné jej vyklidit.

Švýcarské ministerstvo obrany proto rozhodlo, že se zhruba 170 obyvatel vesnice Mitholz bude muset na určitou dobu vystěhovat. Domovy by měli lidé opustit zhruba za deset let a vrátit se do nich nebudou smět dalších pět až deset let. Ministerstvo ale nevyloučilo, že Mitholz může zůstat uzavřený i déle.

Podle místního starosty Romana Lanze nechtějí své domovy opustit především starší obyvatelé, kterým vadí i to, že nebudou moci domy, ve kterých žily jejich rodiny po generace, předat bez ztráty tržní hodnoty svým potomkům.

Požadují tak mimo jiné odškodnění. Podle starosty Lanze ministerstvo obrany uvažuje o tom, že by při likvidaci muničního skladu vytvářelo záměrné přestávky, ve kterých by mohli do Mitholzu přijíždět majitelé nemovitostí a starat se o své domy a pozemky.

Úřady se na vyklizení skladu se zbraněmi musí důkladně připravit, a obyvatele Mitholzu stěhování čeká nejdříve v roce 2031.