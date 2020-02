„Sedni!“, „Trhej!“ nebo „K noze!“ typické povely pro psa nejsou v Česku asi nic netradičního. Pokud ovšem zazní v americkém Washingtonu z úst tamního policisty, nejedno obočí se možná nadzdvihne. To, že americký policista mluví na psa český, má ovšem jednoduché vysvětlení! „Pomstili“ Tomáše (†42) kolegové? Vrah českého vojáka zemřel po úderech do hlavy

Čeští služební psi jsou celosvětově vysoce cenění, a dodávají se ve velkém hlavně do USA. Ovšem jejich výcvik probíhá v češtině a odpovídající povely si proto musí osvojit i američtí psovodi. Neplatí to ovšem o zločincích, jak dokazuje i případ z americké praxe, kdy český pes zadržel zločince i díky tomu, že kriminálník narozdíl od něj nerozuměl českému povelu „Trhej!“.

Přísně tajné

U americké policie a Tajné služby slouží plemeno belgického ovčáka malinois. A několik českých psů hlídá i Bílý dům. Americká kynoložka a spisovatelka Maria Goodavageová se o tomto rozepsala ve své knize Secret Service Dogs: The Heroes Who Protect the President of the United States (Psi tajných služeb: hrdinové, kteří chrání prezidenta Spojených států).

V knize, o které informovala Česká televize, tvrdí, že většina vojenských psů se narodí a několik let žijí v evropských zemích, například v Nizozemsku nebo v České republice. „Lidé z tajné služby a armády, s nimiž jsem mluvila, říkají, že vaše země je skvělé místo, kde se dají takoví psi pořídit,“ uvedla pro Českou televizi spisovatelka.

Česká republika má podle ní v USA špičkovou pověst, pokud jde o chov a výcvik služebních plemen. Zajímavostí je, že si tamní tajná služba a policie psy nekupuje přímo, ale od amerického subdodavatele. Ten je pro ně z Evropy pořizuje, a dokonce i připravuje k výcviku.

Skoty, trhej!

Podobným způsobem možná do USA doputoval i pes pro Úřad šerifa v oregonském okrese Umatilla. V pondělí o tom informovala americká televizní stanice KNDU.

Tamní úřad šerifa měl služebního psa do roku 2014 a loni se po letech rozhodl program obnovit. Vybrán byl belgický ovčák malinois, který je znám jako maliňák. Skoty, který pochází z Česka, je 18měsíční pes. Trénován je k zadržování pachatelů, stopování a hledání narkotik.

Skoty se svým psovodem Codym Marcumem tento měsíc úspěšně zakončili pětitýdenní výcvik, nyní je tak čeká ostré nasazení do služby.

Až 40 kilometrů za hodinu

A proč právě maliňák? Podle bezpečnostních expertů jsou belgičtí ovčáci malinois ideální služební psi díky kombinaci ostrých smyslů, odolnosti, rychlosti, síly, odvahy, inteligence a schopnosti se adaptovat na veškeré klimatické podmínky.

Maliňáci dokážou díky svému úžasnému zrychlení zakrátko vyvinout rychlost přes 40 kilometrů v hodině. Vynikají také pokud jde o zrak – jejich zorné pole má 270 stupňů. Maliňáci toho vydrží opravdu hodně, navíc se u nich tolik neobjevují problémy s kyčelními klouby a páteří, narozdíl od jiných plemen.

Netrhá, ale rve!

Nespornou výhodou maliňáka je i dlouhověkost. Psi mohou sloužit až do věku 14 let a dají se trénovat od raného mládi.

Od německých ovčáků se navíc liší ještě v jednom. Ovčák paralyzuje pachatele tím způsobem, že ho tahá k zemi za rukáv. Maliňák to ale dělá drsněji, pachatele rve a trhá zuby. Možná jde o efektivnější způsob, podle ČT24 s tím ale mělo několik chovatelů problém z etických důvodů.

Až půl mega za psa

Na chov služebních psů jsou v Česku zaměřeny desítky chovatelských stanic. Podle výsledků mezinárodních soutěží patří mezi světovou špičku. Obchod se psy pro USA je velice výdělečný, za ty nejlepší exempláře může podle České televize koncový zákazník zaplatit až půl milionu korun. Celá částka se ale k chovateli nedostane, putuje mezi prostředníky a zprostředkovatele.