Měl to být běžný pracovní den, jak ale vězeň Ondřej z příbramské věznice říká, už nikdy na něj nezapomene. Trestanec ve středu při práci ve firmě mimo areál věznice zachránil život kolegyni, která zkolabovala po infarktu. Ondřej neváhal ani vteřinu a zahájil masáž srdce.

Odměnu od ředitele věznice si zasloužil Ondřej, který si odpykává trest v Bytízi u Příbrami. Ve středu totiž hrdinsky zachránil život kolegyni ve firmě mimo věznici, kam dojíždí pracovat, informovala Vězeňská služba. „Tento den se stal nezapomenutelným již na celý život,“ popsal Ondřej.

K dramatu došlo ráno. „Na pracovišti zkolabovala paní, která zde pracuje. Ležela na zemi a na nic nereagovala,“ vylíčil trestanec. Kolegové zavolali záchrannou službu a Ondřej začal s oživováním. „Ihned jsem zkontroloval životní funkce a věděl jsem, že je zle. Začal jsem neprodleně s masáží srdce, dále jsem plnil to, co mi radila paní ze záchranky prostřednictvím telefonu,“ doplnil.

Vězeň masáž srdce prováděl až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Díky jeho pohotové reakci a obětavosti je jeho kolegyně již po operaci a hlavně naživu. „Nyní již vím, že paní prodělala rozsáhlý infarkt a já masáží srdce přispěl k záchraně jejího života. Paní je po operaci a žije a to je pro mě velice důležité,“ dodal s tím, že by zachráněnou ženu ještě někdy rád viděl.

Podle mluvčí příbramské věznice Mileny Palkové na Ondřeje celá událost těžce dolehla. O události se prý hrdinovi mluvilo špatně. „Jen špatně hledal slova, emoce byly velice silné a nemohl o nich ani hovořit. Jednal pohotově a morálně správně,“ pochválila ho mluvčí.

Kromě poděkování se může Ondřej těšit na odměnu, kterou mu podle Palkové udělí ředitel věznice Petr Červený.