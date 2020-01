Naženou je do malé zátoky, odkud není návratu. A pak začne krutá řezničina. Krvavá japonská tradice sahá do 17. století a je hlavním zdrojem příjmu obyvatel městečka. Podle britského portálu The Sun se z každých 1000 odlovených delfínů 200 prodá do zajetí, kde pak slouží jako atrakce k pobavení turistů. Cena jednoho vycvičeného delfína může vyšplhat až k pěti a půl milionu korun. Ostatní skončí na talíři.

Tim Burns, manažer kampaně The Dolphin Project, říká, že ani ti „šťastnější" mořští savci nemají zdaleka na růžích ustláno. Podle jeho slov je způsob, jakými jsou delfíni vytrženi z jejich přirozeného prostředí, nemilosrdný. Pro zpravodaj Mirror řekl: „Turisté, kteří jsou nadšení z představy plavat vedle delfína, si myslí, že tam připlaval sám od pobřeží a je vděčný a šťastný (...). Neuvědomují si, kolik těchto tvorů zemřelo, jen aby oni měli zážitek s jedním z nich."

Členové kampaně pomocí dronů a kamer umístěných na útesu zachytili strašlivé záběry umírajících zvířat. Podle jejich tvrzení bylo jen za minulý týden 31 delfínů zajato a převezeno do zábavních parků, dalších 37 jich bylo zabito na maso.

Rybáři kytovce naženou ocelovými tyčemi na mělčinu, kde se chytí do připravených sítí. „Tato vysoce inteligentní zvířata chápou nejen bolest, ale taky chápou, co je to umírat. A truchlí nad smrtí svých druhů," napsali na svou facebookovou stránku ochránci.