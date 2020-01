Zájem Čechů o roušky nutí lékárníky doplňovat zásoby. „Na e-shopu Pilulka.cz i v kamenných lékárnách zaznamenáváme v posledních dnech extrémní poptávku po rouškách. Za víkend máme několik desítek objednávek a internetových rezervací s vyzvednutí na lékárnách. Z tohoto důvodu se snažíme maximálně předzásobit,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí lékáren Kateřina Schotliová.

Smrtící virus ONLINE: Další Češi v ohrožení? Už 80 mrtvých, z českých obchodů mizí roušky

Počet objednávek na roušky a ústenky se již blíží ke dvoum tisícům. Lidé ale více dbají například i na hygienu rukou. „U antibakteriálních gelů se poptávka také zvýšila, nicméně ne v takové míře jako u roušek,“ podotkla Schotliová.

Prymula: Počet masek naroste i v Česku

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula při dotazu Blesk Zpráv upozornil, že lidé mohou být infekční i v inkubační době, než se u nich vyskytnou klinické příznaky. „Úloha ochranných masek bude skutečně narůstat, byť my na to nejsme úplně zvyklí,“ řekl s tím, že jak se nemoc začne šířit, tak i Češi masky začnou nosit.

Odborníci se shodují, že než po obyčejné plátěné roušce, je lepší sáhnout po ochranných maskách vyššího stupně, které tak snadno nenavlhnou a přenosu viru spíše zabrání. A zájem je tak třeba o ty s nanovlákennou membránou.

Tady bojují Češi se smrtícími viry: Podívejte se do útrob speciální kliniky Na Bulovce

Částice viru mohou i podle Prymuly přes standardní roušky pronikat. „Abychom byli spolehlivě chráněni, tak bychom měli nosit ty 3M roušky, které mají dostatečně hustou tu tkaninu tak, aby nedošlo k nákaze,“ upozornil náměstek.

Plusem roušek je podle něj i to, že nejen, že nositele chrání, ale také zabrání samotnému šíření od někoho už nakaženého. „Pokud by ty roušky nosili všichni, tak by stačila to běžná rouška,“ poznamenal Prymula.

V tuto chvíli ale podle něj není nutné roušky nosit. V Česku je totiž nulové riziko nákazy. Do oblastí, kde je vetší výskyt nakažených by si ale lidé měli roušku vzít. Prymula také upozornil, že v Číně, kde již zavedlil přísnější opatření je na veřejných místech povinné roušku nosit.

Video Boj se smrtícím virem i uvěznění Češi: Hlavní hygienička přiblížila šíření nákazy - Bohuslav Štěpánek, Lukáš Červený

Papírová rouška? Lepší, než žádná

"Běžné papírové roušky chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být infekční, než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj," řekl ČTK Rastislav Maďar z Lékařské fakulty Univerzity Ostrava, který se věnuje cestovní medicíně.

Podle něj papírová rouška za pár desítek minut dýcháním zvlhne a zvýší se její propustnost. Musela by se proto pravidelně vyměňovat. "Jistá ochrana to je, lepší než nemít žádnou," dodal.

Asociace: Nové a nové objednávky roušek

Lidé shání roušky hojně i na internetu. Počet návštev internetového obchodního portálu nanoSPACE, který sdružuje výrobce českých nanotechnologických firem, už aktuálně překročil čtrnáctinásobek průměrné denní návštěvnosti a stále roste.

„Prakticky každou minutu včetně nočních hodin přicházejí nové objednávky antivirových ústenek, šátků a respirátorů. Lidé posílají své dotazy k účinnosti a použití těchto produktů i přes sociální sítě, začínají se objevovat i dotazy a objednávky z blízkého zahraničí, například ze Slovenska a Polska,“ upřesnil předseda Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky Jiří Kůs.

Nanovlákenné masky se dají používat opakovaně a dlouhodobě. „Mikroorganismy včetně virů a bakterií, které se zachytí v nanovlákenném filtru, díky použitým nanočásticím stříbra v krátkém čase zahynou. Proto uživatelé mohou respirátor používat opakovaně a přečkat s ním ve zdraví a v pohodě i případnou několikatýdenní epidemii závažného respiračního onemocnění,“ vysvětlil ředitel nanotechnologické společnosti Pardam z Roudnice nad Labem Jan Buk.

Video Tisková konference ke koronaviru: CO řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)? - Blesk TV

Nedostatkové roušky i kvůli odběratelům z celého světa

V Číně své roušky kompletuje brněnská firma Respilion, nanovlákenné filtry podle její jednatelky Jany Zimové splňují nejpřísnější evropské i americké normy odolnosti proti průniku virů a bakterií. Odběratelé z celého světa poptávali za poslední týden zhruba pět milionů ústenek a respirátorů, uvedla Zimová, firma denně vyrobí 150 000 kusů.

Současnou poptávku ale pokrýt nedokáže, protože je kvůli oslavám čínského nového roku do 4. února výroba zastavená.

Zásoby respirátorů a ústenek ovlivnila také poptávka z Filipín. "Týden před čínským novým rokem odešla většina skladových zásob respirátorů na Filipíny, kde se lidé chtějí chránit před znečištěným vzduchem z nedávných erupcí sopky Taal," uvedla firma Respilion. V Evropě má ve skladech asi 150 000 ústenek a respirátorů, v Česku bude podle ní v příštích dvou týdnech k dispozici 10 000 kusů.

Na Ruzyni budou v letadlech upozorňovat na příznaky

Andrej Babiš (ANO) kvůli koronaviru svolal na pondělní ráno Bezpečnostní radu státu. A uvedl, že chce zlepšit na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni opatření spojená se šířením této hrozby z Číny. Premiér chce, aby veřejnost měla pocit bezpečí, uvedl po ranním jednání bezpečnostní rady státu.

Například piloti by podle něj měli při přistávání pasažéry informovat, že pokud cítí příznaky nemoci, mají se hlásit u zdravotní služby. Větší aktivitu čeká premiér také u pasové kontroly u příletů mimo schengenský prostor. Plošný screening nemá zatím podle hygieniků smysl.

„(Pasová kontrola) by se měla pasažérů ptát, zda nejsou z té oblasti... Samozřejmě bylo by možné kontrolovat všechny pasažéry z Číny,“ říká premiér. Hygiena ale podle něj zatím tento názor nesdílí. Babiš by si představoval podobná opatření jako před lety u ptačí chřipky.

V zápětí ale ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že hlavní hygienička zaslala letišti v Praze nařízení, aby posádky letadel informovaly pasažéry a vytipovávaly lidi se symptomy koronaviru.

Ministerstvo spoléhá na cedule

Ministr Vojtěch také v neděli řekl, že zakazovat přímé lety z Číny do Prahy nepovažuje za racionální, když veškerá okolní letiště je neruší. Pražské letiště už ale pro lety z Číny vyčlenilo dva speciální vchody, které se budou pravidelně dezinfikovat.

Důležité je podle ministra zvýšit informovanost pasažérů, kteří přilétají do České republiky. Měli by vědět, co dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem. Cedule budou rozmístěny po celém letišti tak, aby všichni pasažéři kolem nich prošli. „Budou v češtině, čínštině, angličtině a připravujeme i další jazyky,“ dodal ministr.