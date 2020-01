Dáša (13) prý otěhotněla s Ivanem (10): Byla to láska na první pohled, tvrdí

Dáša a Ivan z ruského města Železnogorsk ležícího asi 40 kilometrů od Krasnojarsku jsou na první pohled zvláštní dvojice. Třináctiletá dívka na rozdíl od svých vrstevnic nepokukuje po stejně starých nebo starších chlapcích a chodí s Ivanem, kterému je teprve 10 let! To by samo o sobě dokázalo zvednout nejedno obočí, jenže to není vše. Dáša je těhotná a tvrdí, že otcem je právě Ivan.