Zaslepila ho láska? Nejspíš ano, protože Rashidul Islam (32) tohle při smyslech jednoduše udělat nemohl. Muž Londýna totiž nahlásil, že je na palubě letadla mířícím do Marakéše bomba, protože doufal, že to pozdrží odlet spoje, který kvůli dopravním komplikacím nestíhal. Mermomocí se totiž snažil dostat za snoubenkou. Teď za to dostal trest 16 měsíců za mřížemi.