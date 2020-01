Celkem pět aut se zapojilo do hromadné autonehody u Lochenic na Královéhradecku. K bouračce došlo poté, co prasklo tažné lano mezi dvěma auty, jedno z nich pak přejelo do protisměru, kde se střetlo s dalšími vozy. Čtyři lidé skončili v nemocnici. Jeden z nich utrpěl těžké zranění.