Z nového roku neuplynul ještě ani týden a Václav Ch. ml. (29), syn známého autora Večerníčků, už opět skončil v rukou policie. Za vydírání, kterého se měl dopustit v Plzni, putoval rovnou do vazby. Svobody si teda moc neužil...

V roce 2016 byl Václav Ch. odsouzen za přepadení a oloupení poslíčka s pizzou. Loni v únoru ho soud za dobré chování propustil předčasně na svobodu.

Ve vazbě ale skončil ještě v podmínce znovu už v květnu, kdy ho policie dopadla při drogové razii. S dalšími dvěma muži byl přistižen při vaření pervitinu, Václav Ch. ale tvrdí, že je nevinný a o drogách nevěděl. I díky tomu byl z vazby propuštěn na svobodu.

Tu si ale užil jen pár měsíců. Policisté mladíka opět zadrželi, podle Deníku tentokrát kvůli vydírání, kterého se měl dopustit v Plzni. „Mohu potvrdit, že tento muž byl vzat do vazby, a to pro trestný čin vydírání, jehož se měl dopustit v Plzni,“ uvedl soudce Josef Prach. Důvod on ani policie komentovat ovšem nechtěla.

Václava Ch. tak nyní kromě soudu v Klatovech za výrobu drog čeká i soud v Plzni.