Muž z Brněnska, který se z dívenky změnil ve vyděrače, vytáhl z desítky sexuálních loudilů během tří měsíců více než jeden milion korun. Případ praskl v létě 2017, když jeden z mužů už nevěděl kudy kam a raději vše oznámil na policii.

Mezi těmi, kteří si lechtivě dopisovali s údajnou „třináctkou“, má figurovat i jeden český herec z nekonečného seriálu...

120 zájemců, 2 roky vyšetřování

Vyšetřování trvalo dva roky, obžaloba z vydírání padla letos v červnu, soudu se dostane případ v prosinci. Desítky policistů a žalobci v jednotlivých krajích museli rozklíčovat také téměř 120 zájemců o sex s nezletilou Kristýnkou a dalšími děvčaty pod zákonem.

„Ani jedna strana přitom neměla zájem něco zveřejnit. Pachatel v tom viděl jednoduchý nelegální příjem, poškození se zase obávali, že by se ocitli v pozici podezřelých kvůli sexu s nezletilou osobou,“ řekl pro Blesk.cz žalobce Michal Jílovec.

délka: 03:13 Video Žalobce Michal Jílovec k případu vyděrače z erotických seznamek TV Blesk Zdeněk Matyáš

Loudilové ze všech krajů

Sexuchtiví muži, kteří uvízli v policejní síti, pocházejí z celé republiky. Jílovec, který celou kauzu dozoruje, má na starosti jen část z nich. Zbytek řešila policie a jeho kolegové žalobci od Karlových Varů až po Ostravu.

„Jde o trestnou činnost páchanou přes výpočetní techniku a internet. Komplexní analýzy datového provozu tak provádělo specializované oddělení policie. Museli jsme dostat povolení ke vstupu do e-mailových schránek, vyhodnotit obsah a poté rozhodnout, zda konkrétní uživatel spáchal trestný čin,“ vysvětlil dvouletou práci brněnský žalobce.

Zájem mě překvapil

„Za tři měsíce po otevření případu jsme zmapovali neskutečné množství potenciálních zájemců o sexuální služby s nezletilými dívkami. Jako specialistu na tyto delikty jsem si myslel, že mě už nic nerozhodí. Ale mýlil jsem se. Někteří zájemci věděli, že míří za hranu zákona, odepisovali fiktivní dívce, že její věk bude jejich společným tajemstvím,“ podotkl k případu Michal Jílovec.

Policie vyšetřovala více než stovku mužů, polovina z obviněných skončila u soudu. „V síti uvízlo i několik mužů, kteří byli za mravnostní delikty už trestáni,“ řekl Jílovec. Všichni nakonec dostali podmínku.

Hlavnímu aktérovi (38) hrozí až 8 let v base. „Nejde o podnikatele, jak bylo mylně uvedeno, spíše osobu, která si vytvořila určitý obchodní model. Bydlí na Brněnsku, ale se zájemci o sexuální služby nezletilé dívky si dopisoval i ze zahraničí,“ doplnil státní zástupce. Aby dosáhl co největší věrohodnosti, stáhl z internetu fotografie dívek odpovídajícího věku.

„Nemohla jsem to do inzerátů napsat, ale ještě mi nebylo patnáct let. Doufám, že to není problém,“ psal pak jako „dívenka“ zájemcům.

Obhájce: Nechceme publicitu

Muže obviněného z vydírání zastupuje Richard Frommer z olomoucké advokátní kanceláře Ivo Šolek. „Nemám svolení klienta k vyjádření. Ten nestojí o jakoukoliv publicitu. Navrhl dohodu o uznání viny a trestu, což bylo ale odmítnuto. Věc tak míří k soudu,“ potvrdil Blesk.cz advokát.