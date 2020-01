Filip i přes nesouhlas své mámy Ladislavy do armády nakonec vstoupil. Dal totiž svému bratrovi slib, že také oblékne uniformu a výstroj. „Nesu to těžce, ale už vím, že tam taky musí,“ okomentovala situaci. O Patrika rodina přišla 5. srpna 2018 na jeho první misi u spojenecké letecké základny Bagrám, kdy se v jeho blízkosti odpálil sebevražedný atentátník. Mladík přitom u armády sloužil pouhé tři roky.

Islamisté udeřili na vojenskou základnu. Z vrtulníků a letadel zbyly trosky

Se svým bratrem si byl Filip velmi blízký. „Ještě týden předtím jsem mu potvrdil své rozhodnutí,“ uvedl loni v říjnu, když začal tříměsíční kurz základní přípravy ve Vyškově. Jejich matka popsala bratrské propojení v srpnu 2019 v dopise, z něhož během vzpomínkové akce v Mokrouších na Plzeňsku četl vojenský kaplan Petr Haška: „Oba za mnou stáli jako jeden, jako děti, i jako dospělí chlapi. Byli dobrými parťáky.“

Nebojí se do akce

Obřad se konal u jejich domu, kde na Patrikovu památku vystavěl jeho bratr pomník. „Tady je doma, sem za ním každý může přijít," uvedl Filip. Ten již úspěšně zvládl přijímač, psychotesty, fyzické zkoušky i základní výcvik. Nyní je z něj svobodník a míří do táborské posádky. Chtěl by do 42. mechanizovaného praporu, pod nímž sloužil i zesnulý bratr. Tvrdí, že když bude příležitost vyjet na misi, tak ji nepromarní.

Velitel táborské posádky Daniel Cekul potvrdil České televizi, že je Filip Štěpánek v útvaru vítán. „Pro mě je to neuvěřitelná odvaha. Dokážu si představit, co sám prožil, vážím si toho,“ řekl nový střelec praporu.