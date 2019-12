Policista Jiří náhle zemřel: Jeho partnerka Lucie sdílela dojemný vzkaz

Začátkem září náhle zemřel policista Jiří Vacek z Oddělení služební kynologie na Vysočině. Osmatřicetiletý muž, který sloužil jako strážce zákona od roku 2006 a jehož kolegové popisují jako usměvavého, vstřícného a přátelského, s partnerkou Lucií vychovával dvě malé dcerky Viktorku a Veroniku, které teď zůstaly bez tatínka.

„Náš kolega pprap. Jiří Vacek z Oddělení služební kynologie, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zemřel zcela nečekaně dne 5. září 2019 bezprostředně poté, co řádně splnil svoje služební povinnosti,“ napsal tehdy na svých stránkách Nezávislý odborový svaz české policie. Jeho kolegové se proto rozhodli rodině pomoci a zřídili veřejnou sbírku, která byla ukončena začátkem prosince.

„Před pár dny byla ukončena veřejná sbírka vyhlášena Nezávislým odborovým svazek Policie ČR pro mého životního partnera Jirku. Nenacházím vhodná slova, jak výstižně vyjádřit svůj vděk tak obrovské podpoře a vlně solidarity, kterou sbírka vyvolala. Oficiální cestou jsem samozřejmě poděkovala celé PČR, ale domnívám se, že velká řada dárců z řad police nebyla,“ uvedla na svém facebooku partnerka Jiřího Lucie.

„Nastřádané prostředky přijímám s hlubokou úctou a respektem a s vědomím toho, že to není samozřejmost. Jirka si za svůj krátký život dokázal nalézt velkou spoustu známých a přátel,“ uvedla Lucie a dodala: „Právě dnes to bude 14 týdnů, co nás tak náhle, nečekaně a bez rozloučení opustil. Nelze vyjádřit, jak moc se nám v tu chvíli změnil celý svět. Navždy ale zůstane v našich srdcích a snad i ve vzpomínkách těch, kterým vstoupil do života.“