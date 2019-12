Nechutné. Jinak snad ani nejde popsat chování kočího Wayna z Melbourne. Australan měl problémy s kobylou, která táhla jeho kočár – kůň se nemohl zvednout poté, co zakopl a svalil se na zem. Kočí, místo aby zachoval chladnou hlavu, začal do kobyly kopat a nadávat jí! Urážkami pak zasypal i lidi, kteří mu přispěchali na pomoc...

Šokující pohled se naskytl v neděli odpoledne v australském Melbourne veterinářce Kristě Knightové. Zvěrolékařka s manželem na ulici narazili na netradiční dopravní komplikaci – silnici blokoval kočár tažený koňmi. Příčinou problému bylo právě jedno tažné zvíře, které leželo na vozovce a nezvedalo se.

Poměrně úsměvná situace, chtělo by se říct. Místo vtipné příhody, kterou by Krista vyprávěla se smíchem, byla ovšem veterinářka svědkyní otřesné události. Kočí se totiž snažil situaci vyřešit násilím, do koně kopal a sprostě mu nadával. Urážkami dokonce zasypal i lidi, kteří se mu snažili pomoc.

Danuši (†59) ubodal a svlékl do naha: Policisté muže obvinila z vraždy!

Kočí se choval skutečně nechutně. „Vstávej, ty zas*aná líná ču*ko!“ řval na ležícího koně jménem Tuesday (Úterý). Krista vše natáčela na svůj telefon. Veterinářka je ve videu slyšet, jak kočího prosí, aby na koně nekřičel. Vstřícné odpovědi se ale nedočkala. „Zlatíčko, vím, co dělám. Vypadni,“ šokoval agresivní muž.

Majitel společnosti, pro kterou kočí Wayne jezdí, se za zaměstnance postavil a australským médiím se pokusil přiblížit jeho životní příběh. Podnikatel Dean Crichton deníku Daily Mail popsal, že ho poprvé potkal před 30 lety. Tehdy byl Wayne ještě dítě a žil na ulici.

Velké štěstí na pátek 13.: Čech vyhrál Eurojackpot, radují se i v Německu

Deanovi se chlapce zželelo, a tak ho zaměstnal. „Není nejostřejší tužka v penále, neumí číst ani psát, ale má vlastní rodinu a je platný člen společnosti,“ popsal podnikatel. „Miluje koně a nikdy by jim neublížil. Wayne ho nekopal se zlým úmyslem. Bylo to jen takové šťouchnutí, jako když váš kamarád upadne opilý před hospodou,“ snažil se Dean zaměstnance bránit.

Video Agresivní kočí zvedal kobylu kopáním. - Facebook.com/Krista Knight

Uznal ovšem, že kočí neměl na zvíře sprostě řvát. „Ztratil nervy, ale šlo o stresovou situaci, všichni kolem na něj křičeli. Normálně takhle sprostě nemluví,“ vysvětlil podnikatel. V situaci podle něj nebyla úplně nevinně ani Krista. „Bylo by lepší, kdyby místo natáčení pomohla Waynovi koně zvednout. Tuesday nebyla zraněná, jen klopýtla a měla problémy vstát,“ uzavřel Dean Crichton.

Michal (2) se narodil bez kůže! Lidé si chlapce se vzácnou kožní nemocí pletou s panenkou

Krista má na věc jiný názor, podle ní na Wayna nikdo nekřičel a neurážel ho, přihlížející se jen snažili pomoct. „Ten kočí byl agresivní vůči lidem i té krásné kobyle. Kvůli němu krvácela z tlamy! Bylo potřeba jen toho koně uklidnit a odvázat,“ popsala veterinářka událost. Dean Crichton se teď bojí, že kvůli tomuto incidentu firma, kterou budoval celý život, zkrachuje.