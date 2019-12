Výbuch plynu v prešovském paneláku má sedm potvrzených obětí. Mrtvých bude ovšem s nejvyšší pravděpodobností osm. Seniorka Emília M. (†70) v době exploze byla ve svém bytě, který byl ničivými plameny zasažen snad nejvíce ze všech. Zatímco ostatky osmi dalších obětí byly nalezeny, po Emílii jako by se slehla zem. Její dcera Ingrid P. (49) má tušení, že hasiči maminčino tělo najít vůbec nemusí. Oheň prý z jejího bytu udělal krematorium a ostatky úplně strávil.

Příbuzní obětí prešovského bytového domu, který v pátek zdemoloval výbuch plynu, se s tragédií jen těžko srovnávají. Neštěstí si vyžádalo osm potvrzených obětí, ovšem s nejvyšší pravděpodobností si řádění živlu vyžádalo také život 70leté Emílie. Její tělo se stále nenašlo a dcera Ingrid má strach, že se ani nikdy najít nemusí.

Emília totiž bydlela v nejvyšším 12. patře, které exploze a následný požár zdemolovaly patrně nejvíc. Ingrid se o výbuchu dozvěděla od známé, která bydlí ve vedlejším domě. Okamžitě, jak se k ní zpráva donesla, vydala se k bytovce. Jelikož pracuje jen kousek od „domu smrti“, ve kterém bydlela naproti své mamince, byla u neštěstí velmi rychle.

Na místě zkázy se Ingrid naskytl hrůzný pohled. „Přišla jsem k domu a z oken, kdy bydlela mamka, šlehaly plameny. Pohled do hořícího okna mojí mamky byl příšerný. Dívat se do oken, ze kterých šlehají plameny a vědět, že je tam vaše nejmilovanější osoba, člověk kterého zbožňujete a kterého už zjevně neuvidíte…“ popsala Ingrid v slzách deníku Plus JEDEN DEŇ.

Vyděšená žena doufala, že byla její maminka v době exploze na vycházce se psem, jenže tak to bohužel nebylo. Emília se nacházela doma a zřejmě našla smrt v plamenech. Hasiči její ostatky nenašli ani po čtyřech dnech hledání.

Dcera ovšem v zázrak už ani nedoufá. „Pravděpodobně je moje mamka tou osmou obětí. Jenže její tělo hasiči nenašli. Její byt na tom byl nejhůř, myslím, že je tam. Tím ohněm tam vzniklo krematorium,“ sdělila Ingrid listu svou nejhorší obavu.

Teď se bojí hlavně toho, že se s maminkou ani nebude moct důstojně rozloučit. „Stále se neví, jestli tam je, možná ji nikdy nikdo nenajde. Nedá mi to spát. Ta vysoká teplota mohla mamku zpopelnit. Záchranářský pes tam něco zavětřil. Je to taková bezmocnost, když nemůžete blízkého člověka uložit na věčný odpočinek, to si neumíte představit. Ubíjí mě to,“ dodala Ingrid. Její manžel Peter (55) tchyniny šance na přežití také vidí jako prakticky nulové. „Nebylo kam utéct,“ konstatoval.

Ingrid si už s maminkou z očí do očí nikdy nepromluví, a tak jí alespoň poslala do nebe dojemnou zprávu. „Člověk nepočítá s tím, že někdo blízký takto odejde. Mami, moc tě miluju. Čekám na telefon, že se tě podařilo najít!“ vzkázala Ingrid.

Útěchou jí je, že její syn a manžel doma v době neštěstí nebyli. Rodina nyní nemusí přebývat v provizorních podmínkách azylu místní školy, protože jim mladý pár cizích lidí nabídl na dva měsíce bydlení zdarma v bytě, který byl zrovna prázdný.

