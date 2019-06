„Když přijdeš ráno domů, tak nezvoň na zvonek, bouchne to. Když zemřu, tak si vezmu pár ne*rů s sebou,“ ozval se mobilem družce, ještě než sedl na gauč a nalil do sebe další piva. O velkém nebezpečí nemělo ani potuchy 21 sousedů, kteří v tu dobu byli v bytovce.

Družka do společného bytu v Olešní ulici zavolala duchapřítomně muže zákona. „Už dole jsme cítili plyn. Bouchali jsme, ten chlap nám otevřel, hned jsem se vrhnul do kuchyně vypnout ty hořáky, on měl i ubedněná okna a balkon,“ řekl jeden z nich.

Katastrofou to nedopadlo jenom proto, že policie přijela za sedm minut. Plyn se tak nestačil rozšířit po celém bytě ani domě. Výbuch pak mohla způsobit jediná jiskřička, třeba od cigarety. „Je mi to strašně líto. Mrzí mě to, co se stalo. Výbuch jsem si nepřál,“ kál se u Okresního soudu v Ostravě obžalovaný.

Osmkrát souzený

Přesto se přiznal, že lidi v domě nemá rád, a ani oni jeho. „On nám to i říkal, když jsme zasahovali, že je dům plný Romů, kteří prý mají nervy, že s nimi tam pod jednou střechou bydlí on jako bílý,“ vzpomínal u soudu zasahující městský policista.

Osmkrát souzený Petr čelí žalobě za zvlášť závažný zločin opilství, za který mu hrozí deset let i ochranná léčba. Podle odborného posudku jde totiž o jedince těžce závislého na alkoholu. Rozsudek se očekává nejdříve v polovině září.

Ulice hrůzy

